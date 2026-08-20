Análise: o Flamengo que a Libertadores teme apareceu no Maracanã
Rubro-Negro domina o Cruzeiro no Maracanã e mostra o nível que pode alcançar na Libertadores
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O Flamengo não apenas eliminou o Cruzeiro. Mandou um recado para a Libertadores. Em uma noite de sintonia perfeita com o Maracanã, o Rubro-Negro sufocou o adversário desde os primeiros minutos, transformou a superioridade técnica em domínio territorial e construiu uma classificação incontestável às quartas de final. O 2 a 1, mais do que confirmar a vaga, mostrou novamente o tamanho do teto deste elenco.
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Primeiro tempo avassalador com o apoio da torcida
O primeiro tempo talvez seja o melhor exemplo disso. O Flamengo entrou com a intensidade, pressão e agressividade que há algum tempo o torcedor cobrava. O Cruzeiro simplesmente não conseguiu respirar. A equipe de Leonardo Jardim recuperava a bola rapidamente, ocupava o campo ofensivo e fazia o adversário jogar cada vez mais perto da própria área. E havia um ingrediente a mais: o Maracanã jogou junto.
A torcida cantou praticamente durante toda a partida e criou um ambiente que empurrou o time. A sensação era de que arquibancada e campo estavam na mesma frequência. O Flamengo pressionava, o estádio respondia; o estádio aumentava o volume, e o time acelerava ainda mais.
Não é por acaso que o fator casa tem sido tão importante na Libertadores. O Flamengo venceu os últimos nove jogos que disputou como mandante na competição. São nove vitórias em nove partidas, com 17 gols marcados e apenas três sofridos. É um domínio que ajuda a explicar por que decidir em casa pode ser uma vantagem enorme no mata-mata.
A escolha por Pedro fez diferença
Leonardo Jardim também acertou na escalação. A presença de Pedro desde o início mudou o funcionamento ofensivo do Flamengo. O centroavante atuou como referência, deu profundidade e, principalmente, mostrou uma capacidade de associar o jogo que fez diferença justamente nos momentos decisivos. Não marcou, mas participou diretamente dos dois gols.
Os passes para Arrascaeta e Samuel Lino tiveram algo em comum: Pedro enxergou antes a jogada que iria acontecer. Em ambos os lances, deixou os companheiros em condições privilegiadas para finalizar.
Os números reforçam a influência do camisa 9: foram duas assistências, uma grande chance criada e cinco passes decisivos. É difícil imaginar, diante de uma atuação como essa, que Pedro não seja titular em jogos desse tamanho.
Arrascaeta continua sendo diferente
E, quando existe espaço para decidir, Arrascaeta continua sendo Arrascaeta. O uruguaio marcou um golaço e novamente mostrou por que é um jogador acima da média. Quanto mais tempo passa no Flamengo, mais a história do camisa 10 se mistura à do clube. E, aos 32 anos, segue capaz de produzir momentos que poucos jogadores conseguem.
Jardim não economizou nos elogios.
"O Arrascaeta é fantástico. Uma pena é que ele não consegue fazer todos os jogos de dois em dois dias e jogar 90 minutos. [...] É um jogador fantástico. É importante que ele esteja presente, de início ou entrando. Ele consegue ter uma qualidade acima da média."
A Libertadores também ajuda a dimensionar o tamanho do uruguaio. Arrascaeta já soma 19 gols e 23 assistências na competição. Está a apenas um gol de entrar em um grupo histórico: o de jogadores com pelo menos 20 gols e 20 assistências no torneio, como Juan Román Riquelme, com 25 gols e 26 assistências.
Samuel Lino virou peça fundamental
Samuel Lino merece um capítulo à parte. O atacante vem sendo um dos principais jogadores do Flamengo desde o retorno após a Copa do Mundo e voltou a mostrar isso contra o Cruzeiro. Depois de sofrer no lance que originou o gol celeste no primeiro jogo, no Mineirão, o camisa 16 teve a resposta que precisava. E foi com estilo.
O drible desconcertante antes da finalização foi mais uma demonstração de confiança. Lino deixou o marcador para trás e marcou um gol que resumiu o momento que vive: mais participativo, agressivo e cada vez mais integrado ao funcionamento ofensivo de Jardim.
Jardim também merece os créditos
A classificação não pode ser analisada apenas pela qualidade individual dos jogadores. Leonardo Jardim também tem participação importante nessa evolução. O Flamengo mostrou contra o Cruzeiro uma equipe mais organizada, com melhor saída de bola, pressão mais coordenada e maior capacidade de ocupar os espaços. É exatamente o tipo de intensidade que desapareceu em alguns dos jogos após a Copa do Mundo e que o treinador vinha cobrando publicamente.
Contra o Cruzeiro, ela reapareceu.
O recado para a Libertadores
O Flamengo é o atual campeão da Libertadores. É tetracampeão e, ao lado de toda a sua história na competição, possui um elenco que poucos clubes da América do Sul conseguem igualar em qualidade e profundidade.
Por isso, seria exagero cravar que o Rubro-Negro será campeão novamente. Futebol não funciona assim. Mas também seria impossível ignorar o que aconteceu no Maracanã.
Se o Flamengo conseguir repetir por mais vezes o nível apresentado no primeiro tempo contra o Cruzeiro, será muito difícil encontrar uma equipe sul-americana capaz de enfrentá-lo de igual para igual. Essa é a principal mensagem deixada pela classificação.
O time que sofreu críticas pela falta de intensidade contra São Paulo e Internacional, recentemente, apresentou justamente o contrário diante do Cruzeiro. Foi agressivo, dominante e mentalmente superior. Jogou com urgência desde o primeiro minuto e não permitiu que o adversário acreditasse que poderia controlar a partida. E, no mata-mata, isso pesa.
O Flamengo agora está nas quartas de final. Além da vaga, leva consigo uma certeza: quando esse elenco joga no limite de sua capacidade, a Libertadores fica pequena para quem estiver do outro lado. A noite no Maracanã foi de sonho. Mas, principalmente, foi um aviso para os adversários.
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