Redenção de Lino em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Com crueldade'
Rubro-negro se classificou para as quartas de final da Libertadores
Samuel Lino foi o responsável por marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 1, na última quarta-feira (19), no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Após o feito, o atacante relembrou o primeiro jogo do confronto, em que foi destaque negativo no lance de gol da equipe celeste.
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No Mineirão, as equipes protagonizaram um empate em 1 a 1. Em campo, Keny Arroyo foi o autor do gol celeste e, na jogada, deixou Samuel Lino no chão com um drible antes de marcar. O lance viralizou nas redes sociais e gerou memes sobre a figura do atacante do Flamengo.
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Uma semana depois, o camisa 16 do Rubro-Negro protagonizou uma jogada semelhante para marcar o gol da classificação para as quartas de final da Libertadores. Samuel Lino deixou o lateral William no chão para depois marcar o gol da vitória.
Após o apito final, Samuel Lino relembrou o ocorrido em Belo Horizonte e comemorou a classificação do Flamengo. A declaração do jogador repercutiu nas redes sociais.
— Eu tomei o drible, fui muito zoado, mas eu falei: 'tudo bem, mas quem ri por último, ri melhor'. Hoje foi a minha vez de deixar o zagueiro deles no chão e fazer o gol da classificação, que é o que mais importa — disse Samuel Lino.
Samuca vingou com crueldade— FELPS. (@felpstwitta) August 20, 2026
pois entregou meme e classificação. você FAZ TUDO, samuel!!— Mah (@Mahclubista) August 20, 2026
O jogador Willian ta chegando em Belo Horizonte do carrinho que deu— Thomaz Cortez (@CortezThomaz) August 20, 2026
Brabo! Pra cima Lino 👏🏽— Igor Abreu (@igorabreu181) August 20, 2026
Presenciando a redenção dele.— Érisson Silva (@osilvabessa) August 20, 2026
Valeu a pena não chutá-lo do clube, que jogador!
Como foi Flamengo x Cruzeiro?
Texto por: Lucas Bayer
O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.
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Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.
Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.
O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.
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