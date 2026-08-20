Redenção de Lino em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Com crueldade' Rubro-negro se classificou para as quartas de final da Libertadores

Samuel Lino foi o responsável por marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 1, na última quarta-feira (19), no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Após o feito, o atacante relembrou o primeiro jogo do confronto, em que foi destaque negativo no lance de gol da equipe celeste.

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No Mineirão, as equipes protagonizaram um empate em 1 a 1. Em campo, Keny Arroyo foi o autor do gol celeste e, na jogada, deixou Samuel Lino no chão com um drible antes de marcar. O lance viralizou nas redes sociais e gerou memes sobre a figura do atacante do Flamengo.

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Uma semana depois, o camisa 16 do Rubro-Negro protagonizou uma jogada semelhante para marcar o gol da classificação para as quartas de final da Libertadores. Samuel Lino deixou o lateral William no chão para depois marcar o gol da vitória.

Após o apito final, Samuel Lino relembrou o ocorrido em Belo Horizonte e comemorou a classificação do Flamengo. A declaração do jogador repercutiu nas redes sociais.

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— Eu tomei o drible, fui muito zoado, mas eu falei: 'tudo bem, mas quem ri por último, ri melhor'. Hoje foi a minha vez de deixar o zagueiro deles no chão e fazer o gol da classificação, que é o que mais importa — disse Samuel Lino.

Samuca vingou com crueldade — FELPS. (@felpstwitta) August 20, 2026

pois entregou meme e classificação. você FAZ TUDO, samuel!! — Mah (@Mahclubista) August 20, 2026

O jogador Willian ta chegando em Belo Horizonte do carrinho que deu — Thomaz Cortez (@CortezThomaz) August 20, 2026

Brabo! Pra cima Lino 👏🏽 — Igor Abreu (@igorabreu181) August 20, 2026

Presenciando a redenção dele.

Valeu a pena não chutá-lo do clube, que jogador! — Érisson Silva (@osilvabessa) August 20, 2026

Como foi Flamengo x Cruzeiro?

Texto por: Lucas Bayer

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

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Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

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O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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