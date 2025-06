Ancelotti revela conversa com Gerson, do Flamengo, sobre negociação com Zenit

A negociação envolvendo Flamengo, Gerson e Zenit foi assunto na coletiva de imprensa de Carlo Ancelotti, às vésperas de jogo entre Seleção Brasileira e Paraguai, que acontece nesta terça-feira (9), na Neo Química Arena.

Gerson está perto de trocar o Flamengo pelo Zenit, da Rússia. O clube de São Petersburgo irá arcar com a multa rescisória de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) para tirar o meio-campista do Rubro-Negro, que exige receber o valor à vista. A transação, contudo, acontecerá apenas após o Mundial de Clubes.

Ancelotti comentou que chegou a conversar com Gerson sobre a escolha. De acordo com as suas palavras, é uma decisão totalmente pessoal e que não iria interferir em convocações futuras, visando Copa do Mundo, por exemplo.

- Sim, nós conversamos sobre esse tema, falamos com ele (Gerson), e obviamente é uma decisão totalmente pessoal, que não interfere nas escolhas que tomaremos na hora de montar o grupo para o Mundial - disse.

- Hoje, os campeonatos são muito exigentes. Então, o que faremos? Ao longo deste ano, vamos avaliar a condição dos jogadores antes da Copa, seja qual for a liga em que estiverem. Se for na Rússia, vamos observá-lo lá. Se for em outro país, também. A ideia é acompanhar todos os atletas, e são muitos, muitíssimos - completou Ancelotti.

Ancelotti falou sobre Gerson e negociação com Zenit (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Lance! apurou que o acordo do Zenit com o estafe do jogador é de efetuar o pagamento depois da disputa do torneio da Fifa. O Flamengo, por sua vez, foi comunicado da oferta e vê como bom negócio a saída, pela quantia envolvida.