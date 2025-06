Mundial de Clubes: hotel do Flamengo exibe homenagens a icônica premiação americana

ATLANTIC CITY (EUA) — O Flamengo embarca para os Estados Unidos na quarta-feira (11), quando iniciará a sua jornada no Mundial de Clubes 2025. Com dois jogos na Filadélfia, o time brasileiro ficará hospedado em Atlantic City (cerca de 1h10 de carro). O Sheraton Atlantic City Convention receberá os rubro-negros. O Lance! esteve no local e mostra detalhes do edifício, que conta com uma história marcante com a premiação "Miss América".

A escolha do Flamengo por ficar neste hotel é por conta da proximidade com a Universidade de Stockton, em que treinará para os jogos do Mundial de Clubes. A distância entre os locais é de cerca de 20 minutos de carro.

Características do hotel em que o Flamengo ficará hospedado para o Mundial

A entrada do Sheraton Atlantic City Convention conta com um grande jardim, acompanhado de uma bandeira dos Estados Unidos. O hotel fica em frente a estação de trem de Atlantic City. Quem entra no edifício encontra uma imponente escadaria.

Saguão do hotel em que o Flamengo ficará hospedado (Foto: Lucas Bayer/lance!)

Alusão ao prêmio Miss América

Fundado em 1920, o Miss América, inicialmente chamado de The Fall Frolic, contou com as suas primeiras edições na cidade de Atlantic City. Por conta disso, diversos espaços do hotel em que o Flamengo ficará hospedado conta com alusões ao grande prêmio, que posteriormente passou para Las Vegas e já foi disputado em outros locais. Roupas, tiaras e outros apetrechos enfeitam o saguão.

Peças do prêmio Miss América (Foto: Lucas Bayer/lance!)

Estátua de Bert Parks

Apresentador do Miss América de 1955 a 1979, Bert Parks, que morreu em 1992 (aos 77 anos), foi homenageado com uma estátua em frente ao hotel em Atlantic City. A estátua em tamanho próximo ao real foi erguida em 1998, com Bert segurando a tiara. Visitantes aproveitam o monumento para tirar fotos.

Estátua de Bert Parks (Foto: Lucas Bayer/lance!)

O Sheraton Atlantic City Convention contou com um escritório da organização do Miss América. Ou seja, mais um motivo pelas homenagens no hotel.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

