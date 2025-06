Qual o salário de Noah Okafor, atacante do Milan e alvo do Flamengo?

O Flamengo está de olho no mercado europeu para reforçar seu ataque, e um dos nomes no radar é o de Noah Okafor, atacante suíço de 25 anos. O jogador pertence ao Milan, mas passou a última temporada emprestado ao Napoli, e dificilmente permanecerá na Itália. O clube carioca sondou a situação do atleta, segundo o portal turco Rabona Digital, e estuda fazer uma proposta oficial.

Revelado pelo Basel, da Suíça, Okafor brilhou pelo Red Bull Salzburg, onde chamou atenção pela velocidade e movimentação, especialmente atuando pela ponta esquerda. Em 2023, foi adquirido pelo Milan, mas não conseguiu se firmar e acabou emprestado ao Napoli.

💶 Salário de Okafor na Itália

De acordo com o site Capology, Okafor tem contrato com o Milan válido até junho de 2028 e recebe um salário bruto anual de 2,56 milhões de euros. Considerando a cotação atual, o valor equivale a aproximadamente:

R$ 16,29 milhões por ano

R$ 1,35 milhão por mês

Para efeito de comparação, o valor colocaria Okafor numa faixa salarial similar a de outros atletas de alto rendimento do elenco rubro-negro, como Pedro e De La Cruz.

📉 Desvalorização recente

Segundo o site especializado Transfermarkt, Okafor tem atualmente um valor de mercado estimado em 15 milhões de euros. Em seu auge, no Red Bull Salzburg, chegou a valer 25 milhões de euros, mas perdeu espaço e mercado nas últimas temporadas. Ainda assim, segue com boa reputação no cenário europeu e atrai interesse de clubes fora do eixo das principais ligas.

