Zenit avisa que pagará a multa para tirar Gerson do Flamengo

O volante Gerson pode estar de saída do Flamengo para o Zenit, da Rússia. O rubro-negro já sabe que os russos estão dispostos a pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) e exige que o pagamento seja feito à vista. No entanto, a decisão está nas mãos do camisa 8, que está inclinado a aceitar.

Se o clube russo arcar com o valor estipulado, não precisa negociar nenhuma outra cláusula contratual com o Flamengo. A situação é semelhante à que ocorreu na chegada de Nicolás de la Cruz ao rubro-negro, que pagou a multa ao River Plate da Argentina.

O Flamengo exige que o pagamento da multa seja à vista. Os russos tentam negociar com o clube carioca para tentar parcelar o valor. Caso não haja um acordo, o Zenit pagará todo o valor à vista. Se a venda for concretizada, Gerson sairia após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Gerson está a par da negociação e inclinado a aceitar o projeto do Zenit, tendo em vista que a proposta financeira é considerada irrecusável. O volante ainda avalia o lado esportivo visando a Copa do Mundo de 2026.

Na última sexta-feira, o Flamengo soltou um comunicado oficial avisando que não pretende negociar nenhum jogador do elenco e que uma possível saída só aconteceria com o pagamento da multa rescisória.

"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece, mais uma vez, que não tem interesse em negociar nenhum de seus jogadores neste momento. A saída de qualquer atleta só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão e com o desejo do próprio jogador em deixar o clube".

Interesse de longa data

O Zenit tem interesse na contratação de Gerson há um tempo. Em fevereiro deste ano, o clube russo chegou a negociar com o camisa 8 por um valor maior do que a multa atual. Na oportunidade, a proposta foi de 29 milhões de euros, quantia equivalente ao valor fixo e metas. O negócio esteve próximo de ser concretizado, mas o capitão rubro-negro optou por dar sequência na proposta de renovação.

Em abril, Gerson renovou seu contrato com o Flamengo até 2030 e recebeu um aumento salarial, que o colocou entre os 10 maiores vencimentos do elenco.

Porém, no novo contrato firmado, a diretoria rubro-negra reduziu o valor da multa rescisória para clubes do exterior, de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão), para 25 milhões de euros. A diminuição da multa foi uma contrapartida da diretoria, por não chegar à pedida salarial do atleta, que receberia mais na Rússia.