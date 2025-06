Filadélfia, que receberá jogos do Flamengo no Mundial, já entra no clima da competição

FILADÉLFIA (EUA) — O Mundial de Clubes está chegando e os Estados Unidos já vão entrando no ritmo do torneio. A Filadélfia será uma das cidades do país norte-americano que receberá partidas do torneio, sendo duas do Flamengo. A reportagem do Lance! esteve na maior cidade da Pensilvânia e acompanhou de perto esse ambiente.

O Aeroporto Internacional da Filadélfia já dá as boas-vindas para os torcedores que viajam para assistir aos jogos do Mundial no Lincoln Financial Field. Em uma das áreas de retiradas das bagagens, um telão mostra os jogos que serão disputados na cidade. Um dos principais é entre Flamengo e Chelsea.

Flamengo e Chelsea se enfrentam no Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Aeroporto fica ao lado do estádio que receberá os jogos do Mundial

Apenas cinco minutos de carro separam o Aeroporto Internacional da Filadélfia com o Lincoln Financial Field, a casa do Philadelphia Eagles, time de futebol americano. O estádio, recentemente, passou por uma troca de gramado, que terá 95% de grama natural.

Estádio Lincoln Financial Field receberá jogos do Flamengo no Mundial (Foto: Lucas Bayer/lance!)

Ao andar pela cidade, é possível ver anúncios em alusão ao torneio, que começa no dia 14 deste mês. A expectativa é que centenas de torcedores desembarquem na Filadélfia, que receberá oito jogos no Mundial de Clubes.

Cartaz com patrocinador do Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/lance!

Jogos no Lincoln Financial Field no Mundial de Clubes

Fase de grupos

16/06: Grupo D – Flamengo (Brasil) x Espérance (Tunísia)

(Brasil) x Espérance (Tunísia) 18/06: Grupo G – Manchester City (Inglaterra) x Wydad AC (Marrocos)

20/06: Grupo D – Flamengo (Brasil) x Chelsea (Inglaterra)

(Brasil) x Chelsea (Inglaterra) 22/06: Grupo G – Juventus (Itália) x Wydad AC

24/06: Grupo D – Espérance x Chelsea

26/06: Grupo H – Red Bull Salzburg (Áustria) x Real Madrid (Espanha)

Rodadas eliminatórias

28/06: Jogo das oitavas de final

4/07: Jogo das quartas de final

