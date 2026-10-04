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Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no Brasil

Goleiro listou qualidades do jogador

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 18:58
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Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Éverson elegeu atacante mais difícil de enfrentar no futebol nacional (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Em entrevista ao Charla Podcast, o goleiro Everson, do Atlético-MG, apontou o atacante mais difícil de enfrentar no futebol brasileiro. O camisa 22 elegeu Pedro, do Flamengo, para o posto e afirmou que é necessário estudar o desempenho do atleta para tentar neutralizá-lo em campo.

➡️Pedro, do Flamengo, vira assunto em jogo da Seleção Brasileira: 'Teria feito'

Segundo o goleiro, o centroavante reúne características que dificultam a marcação dos defensores. Everson ainda destacou a evolução e a capacidade do jogador desde a época em que atuava pelo Fluminense.

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— Pedro (do Flamengo). Tem muito recurso para um centroavante. Finaliza de direita, de esquerda, de cabeça, pode cavar, pode tentar te driblar... Finalizador nato. Quando vai jogar contra, a gente tenta estudar ele o máximo possível, porque finaliza de primeira, dá dois toques na bola, sabe finalizar muito bem. Ele tem uma qualidade imensa desde o Fluminense — disse Everson.

Pedro comemora seu gol em Flamengo x Bragantino
Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Pedro se destaca em Índia x Brasil

Além de Samuel Lino, outro jogador do Flamengo que brilhou foi Pedro. Titular pela primeira vez desde a chegada de Carlo Ancelotti, o centroavante teve participação direta em dois gols contra a Índia no último sábado (3) e deixou o campo aos 60 minutos.

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➡️Veja os gols da Seleção Brasileira contra a Índia

Além de marcar o segundo gol da Seleção, Pedro participou da jogada que terminou com um dos gols de Samuel Lino. O atacante ainda finalizou duas vezes, uma para fora e outra na trave, e mostrou boa movimentação, inclusive saindo da área para criar espaços e oferecer opções ao sistema ofensivo.

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Assim como Lino, o centroavante termina a Data Fifa com motivos para acreditar que ganhou pontos na disputa por espaço na Seleção.

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