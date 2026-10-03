Pedro, do Flamengo, vira assunto em jogo da Seleção Brasileira: 'Teria feito'
Jogador foi titular na partida
Durante a partida amistosa entre Brasil e Índia neste sábado (3), Pedro virou assunto nas redes sociais. Ainda no primeiro tempo, o atacante marcou o segundo gol da equipe comandada por Carlo Ancelotti, levando internautas a comentarem que o centroavante poderia ter feito a diferença na Copa do Mundo.
➡️Veja os gols da Seleção Brasileira contra a Índia
A jogada começou nos pés de Estêvão, que serviu o camisa 19 em velocidade. Pedro dominou a bola e, de pé direito, finalizou na saída de Gurpreet Singh Sandhu para concluir a jogada. Na segunda etapa, aos 13 minutos, o centroavante deu assistência para Samuel Lino fazer o terceiro.
Veja comentários:
Brasil tem série de mudanças na escalação para jogo com a Índia; veja o time
Como já era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu fazer uma série de mudanças na escalação do Brasil para o jogo com a Índia. O treinador confirmou a estreia de Pedro Morisco no gol, e mexeu também em todos os demais setores para a partida marcada para às 11h (de Brasília).
➡️Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábado
A expectativa na véspera eram por sete alterações, mas Ancelotti fez uma a mais: Andrey Santos. Na entrevista coletiva pré-jogo, o treinador dissera que não iria confirmar o time porque "ainda tinha uma dúvida". Agora, se sabe que era Andrey na vaga de Bruno Guimarães.
Entre as outras novidades na Seleção Brasileira está a escolha de Pedro, do Flamengo, para formar o ataque ao lado de Estêvão e Vini Jr. Vale lembrar que Raphinha, que foi titular nos dois jogos com a Austrália, lesionou-se no último jogo e acabou cortado.
Dessa forma, a escalação da Seleção para o duelo com Índia tem Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro e Vini Jr.
Índia também escalada para o jogo com o Brasil
O técnico indiano Khalid Jamil também confirmou os 11 que iniciais para o jogo com a Seleção Brasileira. A Índia vai a campo com Gurpreet; Abhishek, Anwar, Bijoy e Mishra; Thapa, Apuia, Manvir e Williams; Sahal e Ashique.
A seleção da Índia prega muito respeito ao Brasil. Nos últimos dias, Khalid Jamil deu declarações afirmando que a intenção do amistoso é "aprender" com o futebol brasileiro.
A arbitragem vem do Uzbequistão: Ilgiz Tantashev será o árbitro principal, auxiliado por Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin.
Seleção Brasileira
Veja gols em Brasil x Índia: Samuel Lino faz o terceiro da SeleçãoHá 56 minutos
Seleção Brasileira
Seleção joga em cidade de fuso horário 'quebrado'; entendaHá 1 hora
Seleção Brasileira
Brasil tem série de mudanças na escalação para jogo com a Índia; veja o timeHá 2 horas
Seleção Brasileira
Que horas é o jogo da Seleção Brasileira contra a Índia hoje (3)?Há 2 horas
Flamengo
Pedro na Seleção: como o atacante do Flamengo pode se encaixar no esquema de AncelottiHá 6 horas
Futebol Internacional
Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábadoHá 21 horas
Mais LANCE!