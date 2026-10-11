O brasileiro Estêvão virou assunto entre torcedores do Chelsea nas redes sociais após a goleada por 5 a 1 sobre o Bournemouth, neste sábado (10), pela Premier League. Apesar da vitória, parte da torcida criticou o técnico Xabi Alonso pelo pouco tempo de jogo concedido ao atacante, que entrou em campo apenas aos 84 minutos.

O Chelsea venceu com dois gols de Jordan Henderson, dois de João Pedro e um de Morgan Rogers. Mesmo com o placar confortável do Chelsea, Estêvão permaneceu no banco durante boa parte da partida, aumentando as cobranças por mais oportunidades.

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➡️Torcida do Chelsea reage a João Pedro após goleada: 'De longe'

Nas redes sociais, torcedores questionaram a decisão do treinador e defenderam que o brasileiro deveria receber mais minutos, especialmente em jogos já definidos. Veja as reações abaixo:

Veja comentários sobre Estêvão após jogo do Chelsea

Tradução sobre o jovem do Chelsea: Precisamos conversar sobre esse Estêvão ou vamos esperar?

Tradução sobre o jovem brasileiro: Estevão é um super jogador, mas ele não pode começar em jogos importantes enquanto Palmer permanecer sendo o único criador de jogadas que temos no elenco. Os donos e diretores deveriam vender tanto Gittens quanto Emegha e trazer um criador de jogadas destro para resolver o problema de Estevão.

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Tradução sobre o atacante brasileiro: só eu estou incomodado que o Estêvão não tem tido minutos com o Xabi?

Tradução sobre Estêvão após jogo do Chelsea: o garoto não consegue levantar Neto ou Rogers até que ele amadureça. Seu tempo vai chegar se ele for paciente como Salah e De Bruyne. É melhor para ele entrar do banco e aprender e também jogar outras competições..

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