Torcida do Chelsea reage a João Pedro após goleada: 'De longe'
Atacante marcou duas vezes contra o Bournemouth
O Chelsea venceu o Bournemouth por 5 a 1, neste sábado (10), pela sexta rodada da Premier League, no Stamford Bridge. Autor de dois gols na goleada dos Blues, João Pedro segue cada vez mais nas graças da torcida do time londrino. O atacante brasileiro se igualou a Erling Haaland na artilharia da competição com cinco bolas na rede.
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A atuação de João Pedro foi elogiada pela torcida do Chelsea, que nomeou o atacante um dos melhores atacantes da liga e do mundo. Teve até mesmo recado para Carlo Ancelotti, que não convocou o jogador para a disputa da Copa do Mundo de 2026.
Veja os comentários abaixo:
Tradução: "João Pedro é indiscutivelmente o segundo melhor atacante da liga e está se tornando de classe mundial. Esse chute, cara, há quanto tempo estamos esperando como fãs do Chelsea por um camisa 9 assim."
Tradução: "Melhor atacante do mundo de longe"
Tradução: "Ele está vindo para ser o melhor jogador da temporada da Premier League. Guarde esse tweet."
Tradução: "Absolutamente fenomenal."
Tradução: "Artilheiro da Premier League. A decisão de Carlo Ancelotti de deixar João Pedro fora da convocatória da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo continua parecendo cada vez pior. Ele tem sido o melhor atacante da Premier League há nove meses."
Como foi Chelsea x Bournemouth?
O Chelsea venceu o Bournemouth por 5 a 1 em Stamford Bridge. A equipe londrina começou em ritmo forte e abriu 2 a 0 em menos de três minutos, com gols de Jordan Henderson e Morgan Rogers. No início do segundo tempo, João Pedro ampliou a vantagem.
Evanilson descontou para os visitantes, mas o Chelsea voltou a marcar com João Pedro antes de Henderson fechar a goleada. Com o resultado, o Chelsea chegou aos dez pontos e assumiu a quinta colocação da Premier League.
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