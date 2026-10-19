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Dublador revela provocação de Gabigol em Fluminense x Santos

Confronto terminou em vitória do Peixe, de virada, no Maracanã

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
19/10/2026 10:39
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Dublador revelou falas em discussão de Gabigol durante o confronto (Foto: Bruno Martins/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Dublador revelou falas em discussão de Gabigol durante o confronto (Foto: Bruno Martins/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Santos bateu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Castillo abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, mas Gabriel Barbosa, e Philippe Coutinho, balançaram as redes e garantiram a vitória santista.

O confronto foi marcado por alguns momentos de provocação e desentendimento entre as equipes e jogadores; com isso, Gustavo Machado, dublador e influenciador digital, realizou a leitura labial destas situações.

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Desentendimentos em Fluminense x Santos no Maracanã

Coutinho comemora primeiro gol com a camisa do Peixe

Texto de Rafaela Cardoso

Philippe Coutinho viveu uma noite especial com a camisa do Santos. O meia comemorou seu primeiro gol pelo clube na tarde deste domingo (18), na vitória de virada sobre o Fluminense, no Maracanã, e destacou a emoção de voltar a balançar as redes em um estádio com tanta história. O jogador também valorizou o desempenho da equipe, que, na avaliação dele, mereceu o resultado positivo.

— Estou me sentindo bem, feliz demais. Voltar a sentir essa emoção de marcar um gol, principalmente neste estádio, que tem tanta história. Então, hoje saio daqui muito feliz, minha família está feliz e acredito que fizemos um grande jogo. Merecemos a vitória, jogamos bem — afirmou Coutinho após a partida.

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Além da comemoração individual, o camisa santista analisou a atuação coletiva diante do Fluminense. O meia reconheceu a qualidade do adversário na saída de bola, mas avaliou que o Santos conseguiu ajustar a marcação no segundo tempo para melhorar seu desempenho.

Coutinho também evitou atribuir o resultado apenas à atuação do quarteto ofensivo, ressaltando que a equipe toda teve participação importante na vitória.

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— O time do Fluminense é uma grande equipe. Eles sabem sair jogando muito bem lá de trás. Acho que no segundo tempo conseguimos encaixar melhor a marcação, não acho que foi por conta do quarteto, o time todo jogou bem, merecemos a vitória e saímos daqui muito contentes — completou.

O Santos virou contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Pedro Henrique De Almeida/Photo Premium/Folhapress)
O Santos virou contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Pedro Henrique De Almeida/Photo Premium/Folhapress)
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