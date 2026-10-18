AO VIVO: Fluminense recebe o Santos pelo Brasileirão

Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (18), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes buscam a parte de cima da tabela e a promessa é de um jogão no "Maior do Mundo".

O Fluminense ocupa a quarta colocação no Brasileirão, com 51 pontos. O Santos é o nono, com 42. O jogo promete ser um duelo de grandes estrelas. De um lado, Neymar, Coutinho, Gabigol... Do outro, Hulk, Canobbio... Promessa de jogão no Maracanã.

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PRÉ-JOGO

15h43 - Santos vai estrear nova camisa no Maracanã

15h42 - Fluminense vai usar o seu uniforme tradicional

15h41 - Equipes encerraram o aquecimento e já voltaram para os vestiários do Maracanã

15h36 - Calibrado

15h28 - Duelo deste domingo tem a presença de vários jogadores com passagem pela Seleção Brasileira. No Santos: Neymar, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha. Do lado do Fluminense os jogadores com mais história na sala estarão no banco de reservas. São os casos de Ganso, Hulk e Thiago Silva.

15h26 - Torcida do Fluminense grita por Fábio no Maracanã

15h23 - Neymar no Maracanã

15h15 - Equipes entram em campo para o aquecimento

15h12 - Fluminense escalado no Maracanã

15h10 - Santos escalado para o jogão de daqui a pouco

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 🆚 SANTOS

Campeonato Brasileiro – 31ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 18 de outubro de 2026, às 16h00 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ Gols:

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos:

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⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Soteldo, Canobbio e Castillo.

SANTOS (Técnico: Cuca)

Diógenes; Rodinei; Lucas Veríssimo; Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique; Gabriel Bontempo e Phelippe Coutinho; Everton Cebolinha; Neymar e Gabigol.

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