AO VIVO: Fluminense recebe o Santos pelo Brasileirão
Confronto pela 31ª rodada acontece no Maracanã
Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (18), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes buscam a parte de cima da tabela e a promessa é de um jogão no "Maior do Mundo".
O Fluminense ocupa a quarta colocação no Brasileirão, com 51 pontos. O Santos é o nono, com 42. O jogo promete ser um duelo de grandes estrelas. De um lado, Neymar, Coutinho, Gabigol... Do outro, Hulk, Canobbio... Promessa de jogão no Maracanã.
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PRÉ-JOGO
15h43 - Santos vai estrear nova camisa no Maracanã
15h42 - Fluminense vai usar o seu uniforme tradicional
15h41 - Equipes encerraram o aquecimento e já voltaram para os vestiários do Maracanã
15h36 - Calibrado
15h28 - Duelo deste domingo tem a presença de vários jogadores com passagem pela Seleção Brasileira. No Santos: Neymar, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha. Do lado do Fluminense os jogadores com mais história na sala estarão no banco de reservas. São os casos de Ganso, Hulk e Thiago Silva.
15h26 - Torcida do Fluminense grita por Fábio no Maracanã
15h23 - Neymar no Maracanã
15h15 - Equipes entram em campo para o aquecimento
15h12 - Fluminense escalado no Maracanã
15h10 - Santos escalado para o jogão de daqui a pouco
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 🆚 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 18 de outubro de 2026, às 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽ Gols:
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Soteldo, Canobbio e Castillo.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Diógenes; Rodinei; Lucas Veríssimo; Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique; Gabriel Bontempo e Phelippe Coutinho; Everton Cebolinha; Neymar e Gabigol.
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