O episódio do '10&Faixa' desta segunda-feira (7), o 12º do podcast de Diego Ribas, é uma edição especial de Dia dos Pais. Seu Djair Ribas, pai do ex-jogador, se deslocou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, até o Rio de Janeiro para surpreender o filho e ser o entrevistado da semana. A entrevista vai ao ar às 18h, no canal do Youtube.