‘Eu coloco o Zico acima de Pelé’, dispara pentacampeão do mundo

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Vampeta chamou atenção com uma declaração nesta quarta-feira (1). Durante o programa da "Jovem Pan", o ex-jogador afirmou que "Zico está acima de Pelé". O comentarista explicou a declaração que surpreendeu o apresentador Thiago Asmar.

- Eu tenho mais de 30 tatuagens e a última que eu vou fazer é o nome do Zico. Eu falo para todo mundo que boto o Zico acima do Pelé. Eu posso ter uma opinião, democracia é isso. Para mim não tem igual ao Galinho. O Zico jogou demais, o que ele fazia era coisa de outro mundo - começou Vampeta.

- A tatuagem vai ser do lado do nome das minhas filhas. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho são tudo "fichinha" para o Zico. Todos batem continência para o Galinho. O Landim tem a opinião dele, eu acho que não é isso. O Zico para mim é o maior que eu vi - completou o ex-jogador.

O assunto veio à tona após a declaração de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre o ídolo do clube. Ao "ge", o mandatário rubro-negro afirmou que "Zico vai passar". O cartola disse que a frase foi usada nas negociações pela renovação de contrato com o atacante Gabigol.