Torcedores do Flamengo se revoltam com declaração de Landim sobre Zico: ‘Inacreditável’

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 18:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Um trecho da entrevista de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ao "ge", revoltou torcedores nas redes sociais nesta segunda-feira (29). O mandatário do clube citou o ex-jogador e ídolo rubro-negro Zico ao falar sobre as negociações de renovação de contrato do atacante Gabigol.

- O Zico tem mais de 70 anos e ainda vive desse estrelato que teve ligado ao Flamengo. E a diferença do Gabriel para o Zico é de 44 anos. Uma hora o Zico vai passar, e o Gabriel, se continuar a investir e a jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida dele - comentou Landim.

Contratado em 2019, Gabigol tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2024, mesmo período em que se encerra o mandato de Landim no comando do clube. A declaração do presidente causou revolta nos torcedores do Flamengo, que foram às redes sociais e detonaram o presidente do clube.

