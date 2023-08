Pio, volante do Pacajus, sofreu uma fratura no nariz no fim do primeiro tempo da partida, no último domingo (06). Nas redes sociais, o jogador registrou o resultado da lesão e postou o que o árbitro principal da partida, Alexandre Vargas Tavares de Jesus, teria lhe dito sobre o ocorrido. O time do jogador foi eliminado no mata-mata da Série D para o Retrô.