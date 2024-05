Jornalista se justifica após crítica ao vídeo da volta de Gabigol ao Flamengo: ‘Mimado’

Gabigol foi recebido com aplausos em retorno ao CT do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes)







01/05/2024

O apresentador Ivan Moré movimentou as redes sociais ao criticar o vídeo do retorno de Gabigol ao Flamengo, na última terça-feira (30). Após a repercussão do comentário, o jornalista voltou a falar sobre o assunto no programa "Qualé, Moré?", na Rede TV!, nesta quarta (1).

- Eu só emiti uma opinião. O Gabigol é mimado sim, é mal acostumado sim, e vocês fizeram errado sim, em aplaudir um ato equivocado. Não pode passar a mão. Quando você passa a mão, você só fortalece o ego de alguns profissionais que precisam ter um ego menos inflado - começou.

- Todo mundo aplaudindo e abraçando o menino mimado que errou. Recepção de herói para o cara que a própria direção do time admitiu que errou. Isso não significa que eu não goste, que eu não admire e que eu não reconheça os feitos de Gabigol no futebol - completou o apresentador.

Gabigol, em abril de 2023, não colaborou com a realização de um exame antidoping surpresa. O atacante havia recebido punição de dois anos sem poder jogar. Entretanto, a defesa do atleta entrou com recurso, e conseguiu o efeito suspensivo via decisão unânime da Corte Arbitral do Esporte.