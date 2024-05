Representação de como Ayrton Senna estaria hoje (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 17:46 • São Paulo (SP)

O brasileiro Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e, se não tivesse morrido no trágico acidente do GP de San Marino, em Ímola, no ano de 1994. De olho nisso, com o auxílio da Inteligência Artificial (IA), o Lance! traz representações de como ele seria a aparência dele.

Ayrton morreu aos 34 anos de idade e, neste dia 1º de maio, o acidente fatal do piloto completa 30 anos.

A inteligência artificial não cria imagens com exatidão, pois isso é impossível. Entretanto, a imagem mostra uma boa representação de como poderia ser. Com a máxima certeza, todos gostariam que uma dessas imagens fosse real.

Representação de como Ayrton Senna estaria hoje (Foto: Reprodução)

COMO FOI O ACIDENTE DE SENNA?

No GP de San Marino, no autódromo de Ímola, Senna passou pela reta dos boxes e abriu o sétimo giro. Ao chegar na curva Tamburello, trecho de altíssima velocidade, o lendário piloto brasileiro passou reto e bateu forte no muro.

