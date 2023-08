Viúva de homem que morreu na casa de Ronaldinho, entrou com pedido de idenização na Justiça do Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2010, o eletricista realizava serviços em uma mansão do ex-jogador, em Porto Alegre, quando sofreu uma desgarca elétrica e morreu. Mais de 13 anos, a família da vítima tenta receber pensão e a indenização do ex-jogador, que já foi condenado.