Adversário de brasileiro no UFC usa camisa do Botafogo para provocar rival

Steve Erceg em coletiva no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / Internet)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 20:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O lutador australiano Steve Erceg, que fará a luta principal do UFC 301 contra o brasileiro Alexandre Pantoja, aproveitou a coletiva do combate, que será disputado no Rio de Janeiro, e apareceu com a camisa do Botafogo para provocar seu rival flamenguista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar de confessar a provocação e a utilização da roupa acontecer logo após o Alvinegro vencer o Flamengo na última rodada do Brasileirão, Erceg confessou que a ideia principal era agradecer o carinho recebido do clube.

➡️ Há 30 anos, jornalistas japoneses se emocionavam ao noticiar morte de Senna; assista

Estou com a camisa do Botafogo mostrando meu apoio. Isso também (provocar o adversário), mas o Botafogo me convidou para o estádio deles e estou devolvendo esse apoio - declarou o lutador do UFC.

Mais tarde, foi a vez de Alexandre Pantoja, dono do cinturão dos moscas, conceder entrevista coletiva, aproveitou para utilizar uma camisa do Rubro-negro e respondeu: ‘Essa é mais pesada”.

O duelo acontece neste sábado (4). Além deles, José Aldo, que também é flamenguista, realizará um combate na mesma noite.

Erceg com a camisa do Glorioso (Foto: Reprodução / Internet)

➡️ Como seria a aparência de Senna hoje? Veja possíveis imagens feitas por IA