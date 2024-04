Qual é o tamanho da fortuna de Pedro Lourenço, futuro dono da SAF do Cruzeiro?

O empresário Pedro Lourenço tem negociação avançada com Ronaldo para assumir o controle acionário da SAF do Cruzeiro. Atualmente, o ex-jogador tem 90% das ações do clube, quanto a associação é dona dos outros 10%.



O valor da transação e os percentuais envolvidos no negócio são mantidos em sigilo, mas a expectativa é que o anúncio do acordo aconteça nesta semana. Mas, afinal, qual o tamanha da fortuna de Pedro Lourenço, futuro dono da SAF do Cruzeiro?



