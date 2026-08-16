Decisão de arbitragem em Vitória x Botafogo gera revolta: 'Injusto'
Alvinegro perdeu por 1 a 0 no Barradão
O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Porém, no fim da primeira etapa, um lance entre Danilo, do Alvinegro e Ramon gerou revolta entre os torcedores.
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Ao fim do primeiro tempo, Danilo fez uma ótima jogada pela direita mas sofre uma falta dura do lateral-esquerdo do Vitória, Ramon. No entanto, árbitro sinala apenas cartão amarelo.
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Veja o lance:
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o VAR não chamar para revisar um lance desses é muita sacanagem— out of context brasileirão (@oocbrsao) August 16, 2026
é uma várzea a arbitragem brasileira pic.twitter.com/c1ApmLruoi
Nas redes sociais, torcedores ficaram na bronca com a decisão da arbitragem e criticaram o VAR por não ter chamado.
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Veja a repercussão:
Pior que nao precisa revisar isso. Ele tinha que ter dado o CV. Pelo que eu entendi o var nao chamou pq entendeu que o juiz viu que nao era para CV, visto que o arbitro tava bem de frente para o lance e mt bem posicionado.— marquin. (@marcspfc) August 16, 2026
Loucura, nem precisa de VAR, para dar o red ai.
VERMELHO CLARO. DE FATO FOI INJUSTO COM O BOTAFOGO.— DX (@gangsterecv) August 16, 2026
Foi pra vermelho.— Batman rojo y negro (@ItaloAn81024512) August 16, 2026
Muitp vermelho— Mis🅰️el (@MisaelECV) August 16, 2026
Q isso cara, q dia tenebroso do Var brasileiro— D José (@fadoabe) August 16, 2026
MUITO VERMELHO, ESSE ANIMAL— souzaecv (@_1899ecv) August 16, 2026
Como foi Vitória x Botafogo?
O Botafogo começou tentando pressionar, mas o Vitória também encontrou espaços para atacar. Aos 14 minutos, Arthur Cabral cabeceou após cobrança de falta de Matheus Martins, mas Arcanjo fez boa defesa. Na sequência, em contra-ataque, Matheus Martins caiu na área, mas arbitragem deixou a partida seguir.
Aos 23 minutos, Renê invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Huguinho e Paulo Cesar Zanovelli da Silva marcou pênalti. Na cobrança, Matheuzinho deslocou Warleson e abriu o placar ao Leão. Com o gol, o Vitória seguiu no ataque, e chegou a marcar o segundo, outra vez com Matheuzinho, mas o gol foi anulado por impedimento. No fim, o Botafogo tentou responder, mas o time da casa seguiu na liderança por 1 a 0.
O segundo tempo começou quente, com o Vitória criando boas chances em finalizações de Renê e Erick, além de ter um gol salvo em cima da linha por Vitinho aos 14 minutos. O Botafogo respondeu assustando com Lucas Monzón em escanteio e em chegada perigosa de Júnior Santos desarmada por Zé Vitor.
O Vitória voltou a pressionar e quase ampliou com chutaço de Matheuzinho tirando tinta do ângulo e um gol perdido por Renato Kayzer de frente para o goleiro. Nos minutos finais, o Botafogo foi em busca do empate, e quase conseguiu com Júnior Santos, mas Lucas Arcanjo apareceu mais uma vez com uma grande defesa. Ao fim, o Vitória manteve a vantegem e garantiu os três pontos ao vencer por 1 a 0.
Após o apito final, Arthur Cabral foi expulso após colocar a mão na boca em uma confusão com Jair Ventura.
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