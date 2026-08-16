Torcida do Botafogo manda recado a Franclim Carvalho após derrota: 'Fraco' Times se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Vitória, neste domingo (16), no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais uma derrota no comando de Franclim Carvalho, a torcida do Alvinegro mandou recado para o treinador.

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Após uma sequência ruim com o Alvinegro, torcedores não pouparam o treinador e detonaram as suas substituições.

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Veja a repercussão:

Ele perdeu o jogo ao tirar o Huguinho e colocar Jr Santos. Perderemos meio campo e consequentemente o jogo. — Renan Costa (@renan40925) August 16, 2026

Conseguiu mudar errado como de costume, tirou o único jogador que marca, botou motoro na ponta direita, acabou com meio campo e deixou um buraco num time que não existe recomposição — Daniel Rodrigues. (@dansrodr) August 16, 2026

ele perdeu o jogo na hora q ele tirou o volante e colocou um atacante com 20 minutos de jogo — cborba ★彡 (@__cborba) August 16, 2026

Todo jogo é a mesma coisa: primeiros 15 minutos de pressão, o treinador adversário entende o jogo, muda o esquema e se adapta ao jogo. Aí é que chega a parte em que esse fracassado se perde, porque não sabe o que fazer depois disso. — Kaef ✮ (@Dkaef_) August 16, 2026

Esse treinador é muito fraco, abriu completamente o time, deixando o meio de campo exposto, o time estava dominando o meio. Se fosse pra substituir era um volante pelo outro! — Jefferson (@Jeff_Guimaraes8) August 16, 2026

Como foi Vitória x Botafogo?

O Botafogo começou tentando pressionar, mas o Vitória também encontrou espaços para atacar. Aos 14 minutos, Arthur Cabral cabeceou após cobrança de falta de Matheus Martins, mas Arcanjo fez boa defesa. Na sequência, em contra-ataque, Matheus Martins caiu na área, mas arbitragem deixou a partida seguir.

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Aos 23 minutos, Renê invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Huguinho e Paulo Cesar Zanovelli da Silva marcou pênalti. Na cobrança, Matheuzinho deslocou Warleson e abriu o placar ao Leão. Com o gol, o Vitória seguiu no ataque, e chegou a marcar o segundo, outra vez com Matheuzinho, mas o gol foi anulado por impedimento. No fim, o Botafogo tentou responder, mas o time da casa seguiu na liderança por 1 a 0.

O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

O segundo tempo começou quente, com o Vitória criando boas chances em finalizações de Renê e Erick, além de ter um gol salvo em cima da linha por Vitinho aos 14 minutos. O Botafogo respondeu assustando com Lucas Monzón em escanteio e em chegada perigosa de Júnior Santos desarmada por Zé Vitor.

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O Vitória voltou a pressionar e quase ampliou com chutaço de Matheuzinho tirando tinta do ângulo e um gol perdido por Renato Kayzer de frente para o goleiro. Nos minutos finais, o Botafogo foi em busca do empate, e quase conseguiu com Júnior Santos, mas Lucas Arcanjo apareceu mais uma vez com uma grande defesa. Ao fim, o Vitória manteve a vantegem e garantiu os três pontos ao vencer por 1 a 0.

Após o apito final, Arthur Cabral foi expulso após colocar a mão na boca em uma confusão com Jair Ventura.

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