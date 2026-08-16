Júnior Santos critica arbitragem após derrota do Botafogo: 'Sempre contra a gente'
Atacante questionou falta em Danilo e afirmou que erros contra o Alvinegro se repetem após derrota para o Vitória
O Botafogo perdeu para o Vitória por 1 a 0 neste domingo (16), no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e Júnior Santos deixou o gramado criticando a arbitragem. Em entrevista após a partida, o atacante afirmou que o Alvinegro é prejudicado por decisões dos árbitros e questionou a ausência de cartão vermelho para Ramon após uma falta em Danilo nos acréscimos do primeiro tempo.
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Em entrevista ao Premiere, Júnior Santos também reconheceu a atuação abaixo do esperado do Botafogo e cobrou uma reação da equipe. O resultado deixou o Alvinegro com 30 pontos, na 11ª colocação, enquanto o Vitória chegou aos 29 e subiu para o 12º lugar.
— Estamos envergonhados, né? Pelo nosso torcedor, pelo placar que foi. Não jogamos bem, essa é a realidade. Agora é trabalhar, precisamos dar a volta por cima. Temos que honrar essa camisa. Já passei por muitos momentos difíceis aqui, cara. Já passei por muita coisa aqui e eu sei que temos capacidade de dar a volta por cima. Temos que trabalhar pra dar a resposta, a torcida tem toda a razão de cobrar.
Júnior Santos questiona arbitragem
Na sequência, o atacante direcionou as críticas à arbitragem e citou o lance envolvendo Danilo. Nos acréscimos do primeiro tempo, o jogador sofreu uma falta de Ramon após receber um pisão no tornozelo, e os atletas do Botafogo pediram a expulsão.
— Agora eu queria saber da CBF o que que acontece contra o Botafogo? Eu já tô cansado disso, pô. Todo jogo... era pra expulsar no lance do Danilo, sempre os erros são contra a gente. Os caras fazem falta, tô com a canela marcada aqui. Ninguém marca falta, toca no jogador dos caras é falta. Ô velho, respeito que eu tô falando aqui. Então, é sempre contra o Botafogo isso aí.
Júnior Santos também relembrou um lance da Copa do Brasil em que, segundo ele, sofreu uma falta dentro da área e acabou lesionado. O atacante afirmou que a sequência de decisões contra o clube não recebe a mesma repercussão de erros em outras partidas.
— Eu quebrei o tornozelo aqui no jogo da Copa do Brasil e não foi pênalti. Então sempre contra a gente é isso aí. Vocês têm que entender que aqui tem pessoas que trabalham. Trabalhamos a semana toda duro pra jogar, e sempre quando é contra a gente, existem esses erros bobos e passa despercebido. Amanhã ninguém fala nada.
O atacante ainda cobrou maior atenção aos lances envolvendo o Botafogo e afirmou que a equipe sofre com o que considera falta de critério da arbitragem brasileira.
— Mas quando é contra os outros, as outras equipes que a gente sabe muito bem, e acontece um erro, é batido a semana toda. É por isso que quando a gente vai jogar os nossos jogos, acontece sempre isso aí, esses erros que não podem acontecer na arbitragem brasileira sempre contra o Botafogo. E ninguém fala nada, ninguém faz nada, fica por isso mesmo e isso é uma vergonha.
Jogador cobra reação do Botafogo
Questionado sobre a confusão após o apito final e a relação com os protestos da torcida, Júnior Santos afirmou que o comportamento faz parte do futebol, mas voltou a mencionar a insatisfação com os critérios adotados pela arbitragem.
— Cara, quem ganha, né, sempre faz ali uma coisa ou outra, é normal do futebol. Quem tá perdendo tá com a cabeça um pouco quente ali. É do futebol, faz parte, mas acho que a gente também fica irritado por causa disso aí, dessa falta de critério.
Por fim, Júnior Santos pediu uma mudança de postura do elenco no próximo jogo. O Botafogo volta a campo na quinta-feira (20), contra o Cienciano, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, o Alvinegro foi goleado por 6 a 1.
— E sobre nós mesmos, olhando para nós mesmos, temos que tomar vergonha na cara, trabalhar e conseguir dar a resposta a partir de quinta-feira.
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