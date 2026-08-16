Veja gol em Vitória x Botafogo: Matheuzinho abre o placar
Times estão se enfrentando no Barradão
Vitória e Botafogo estão se enfrentando neste domingo (16), no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogo agitado, Matheuzinho abre o placar com gol de pênalti.
Aos vinte e três minutos da primeira etapa, Renê invade a área pela esquerda, deixa Ferraresi na saudade com um drible de corpo e, na sequência, é derrubado por trás por Huguinho. Árbitro não hesita e marca o pênalti.
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Matheuzinho vai para a cobrança, desloca Warleson com a perna esquerda e corre para o abraço. Vitória sai na frente.
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Veja o gol:
August 16, 2026
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✅ FICHA TÉCNICA
Vitória 🆚 Botafogo
Brasileirão - 23ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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