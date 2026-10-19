Durante o Donos da Bola nesta segunda-feira (19), Neto disparou contra Renato Gaúcho após a derrota do Grêmio e a coletiva concedida pelo treinador. Segundo o apresentador, apesar de gostar e admirar o técnico, ele não está fazendo a gestão correta do elenco e está contribuindo para o mau desempenho da equipe na temporada.

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— Todo mundo fala que ele não dá treino, todo mundo fala que ele não sabe nada taticamente, e eu discordo disso. Porque o cara que ganhou título da Libertadores, os títulos que ele ganhou da Copa do Brasil, você tem que valorizar o profissional — iniciou Neto.

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— Agora, a sua grande força era o vestiário, e você está entregando jogador. "Ah, mas o jogador chegou com 9 kg." Mas você não sabia? Você não quer treinar o Grêmio? O Grêmio é muito maior do que você! Quem é você perto do Grêmio? Você é o maior ídolo? Tá, beleza, é só isso. É mais do que obrigação, né? Isso é uma vergonha. Se eu fosse presidente do Grêmio, eu mandava você embora depois dessa entrevista (coletiva). Que, por sinal, só mete o pau em jogador — continuou.

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— Eu tenho respeito pela história, joguei junto. Pô, sou apaixonado por aquele jogador de futebol, por aquilo que ele representa pro Grêmio. Mas o Grêmio é muito mais importante que você (Renato Gaúcho)! Mas muito mais! Você acha que você é maior que o Grêmio — encerrou Neto.

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Renato Gaúcho orienta jogadores do Grêmio durante jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio 2 x 4 Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre na tarde deste domingo (18), por 4 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge marcou três vezes, João Marcelo uma, e Pavón e Carlos Vinícius anotaram os tentos tricolores.

Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com o a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18º posição com 31 pontos.

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Em jogo que contava com observadores da Seleção Brasileira, Kaio Jorge fez uma partida memorável. O atacante decidiu a partida na Arena do Grêmio com um hat-trick, cegando a dez gols contra o Tricolor.