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Kaio Jorge celebra hat-trick e vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio

A Raposa chegou ao G4 com o resultado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
18/10/2026 18:26
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Kaio Jorge, nº 19, comemora gol contra o Grêmio em estádio cheio.
Kaio Jorge comemora gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Grande destaque do Cruzeiro na vitória por 4 a 2 contra o Grêmio, Kaio Jorge reagiu ao resultado e também ao seu hat-trick em Porto Alegre. O camisa 19 foi autor de três gols na partida que contou com observadores da CBF no estádio.

– A gente vinha se cobrando bastante. Todos os jogos começamos bem, tomamos o gol e depois entramos na partida. Hoje foi o resultado que estávamos devendo para a torcida – disse Kaio Jorge em entrevista à TV Globo após a vitória do Cruzeiro contra o Grêmio.

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O atacante ainda ressaltou sua atuação contra o Tricolor. A equipe gaúcha é a maior vítima do jogador, que já marcou dez gols em nove partidas.

Jogador comemora o terceiro gol contra o Grêmio.
Kaio Jorge comemora terceiro gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

– Tenho um retrospecto muito bom contra o Grêmio, respeito muito eles, a torcida, um time gigante no Brasil. Feliz. Espero que consigamos manter essa arrancada para olhar para cima – destacou Kaio Jorge após o hat-trick na vitória por 4 a 2 do Cruzeiro em Porto Alegre.

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Grêmio 2 x 4 Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre na tarde deste domingo (18), por 4 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge marcou três vezes, João Marcelo uma, e Pavón e Carlos Vinícius anotaram os tentos tricolores.

Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com o a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18º posição com 31 pontos.

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Em jogo que contava com observadores da Seleção Brasileira, Kaio Jorge fez uma partida memorável. O atacante decidiu a partida na Arena do Grêmio com um hat-trick, cegando a dez gols contra o Tricolor.

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