Comentaristas criticam decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense

O Palmeiras conseguiu a tão sonhada classificação para a final da Libertadores diante do Fluminense, na última quarta-feira (21), no Nubank Parque. O time não rendeu o esperado, ainda mais por estar jogando diante da sua torcida. No entanto, o que chamou a atenção dos especialistas de futebol foram as substituições realizadas por Abel Ferreira durante o jogo.

Durante o programa UOL News Esporte, Mauro Cezar e Arnaldo Ribeiro criticaram diretamente a decisão do comandante alviverde de tirar Flaco López do confronto. O Palmeiras finalizou somente uma vez no gol, aos 41 minutos da segunda etapa.

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Substituições ruins de Abel Ferreira?

Arnaldo Ribeiro abriu o debate afirmando que o comandante do Verdão age desta maneira em mata-mata. O comentarista também apontou Carlos Miguel como herói da classificação do Palmeiras:

- O Palmeiras, com o Abel, sempre será assim. No mata-mata, quando ele está em vantagem, ele administra vantagem. (…) Esse desfecho, decisão por pênaltis, já foi um grande trauma na vida do Palmeiras. Hoje já é diferente. Hoje o Palmeiras joga também pelos pênaltis. E o Carlos Miguel salvou a pele do Abel - afirmou Arnaldo Ribeiro.

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➡️Jornalista critica Palmeiras contra Fluminense: 'Não quis'

Completando a crítica, Mauro Cezar disparou diretamente contra a decisão de Abel Ferreira em tirar Flaco López do jogo. O especialista apontou que o argentino é fundamental para o estilo de jogo alviverde:

- Um jogo absurdamente pragmático do Palmeiras. Com tanto investimento para você jogar em casa com vantagem e chutar uma bola no gol aos quase 41 minutos do segundo tempo, quando já perdia por 1 a 0. A saída do Flaco, de fato, é um negócio difícil de entender. Você já não tem o Vitor Roque. Aí você tira seu outro ótimo atacante para colocar um jogador que não está nesse nível - Mauro Cezar

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Abel Ferreira durante Palmeiras x Fluminense pela Libertadores (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

Como foi Palmeiras x Fluminense pela Libertadores

O jogo começou com o Fluminense tentando pressionar o Palmeiras, mas encontrando dificuldades para encaixar suas jogadas e transformar a posse de bola em oportunidades de gol. Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras também conseguiu crescer na partida e equilibrar as ações, mas esbarrou na defesa tricolor. As duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras, e tanto Fábio quanto Carlos Miguel pouco foram ameaçados antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Fluminense precisou acelerar o ritmo e se lançar mais ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Na reta final, Wesley Natã, jovem revelado em Xerém e que entrou no segundo tempo, participou da jogada que terminou com a bola sobrando para Hércules marcar e colocar o Tricolor em vantagem, empatando o placar agregado. Com a igualdade no confronto, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, Nonato desperdiçou a quarta cobrança do Fluminense, enquanto Marlon Freitas converteu o pênalti decisivo e garantiu o Palmeiras na final da Libertadores.