Atitude de Neymar em Santos x Bahia gera revolta: 'Fez de próposito'

Neymar virou assunto nas redes sociais durante o confronto entre Santos e Bahia, neste sábado (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 se envolveu em uma confusão com Nestor, recebeu cartão amarelo e ficou suspenso para o clássico contra o Palmeiras, na próxima rodada.

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O desentendimento aconteceu com a bola fora de jogo. Neymar jogou a bola com as mãos contra o peito de Nestor, que reclamou da atitude do santista. Na sequência, o camisa 10 mandou o adversário se levantar, dando início a uma discussão entre os dois jogadores.

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O árbitro aplicou cartão amarelo a Neymar, que estava pendurado e, por isso, não poderá enfrentar o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão. A ausência do principal jogador santista no clássico aumentou a repercussão do episódio.

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Nas redes sociais, torcedores reagiram à confusão e criticaram a postura do atacante. Alguns levantaram a suspeita de que Neymar teria provocado o cartão amarelo de propósito, enquanto outros apontaram uma sequência de decisões equivocadas do jogador durante a partida.

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Veja a repercussão:

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Remo

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x REMO

BRASILEIRÂO - 32ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado (24), às 21h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)