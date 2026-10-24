Atitude de Neymar em Santos x Bahia gera revolta: 'Fez de próposito'
Camisa 10 recebeu cartão amarelo após discussão com Nestor
Neymar virou assunto nas redes sociais durante o confronto entre Santos e Bahia, neste sábado (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 se envolveu em uma confusão com Nestor, recebeu cartão amarelo e ficou suspenso para o clássico contra o Palmeiras, na próxima rodada.
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O desentendimento aconteceu com a bola fora de jogo. Neymar jogou a bola com as mãos contra o peito de Nestor, que reclamou da atitude do santista. Na sequência, o camisa 10 mandou o adversário se levantar, dando início a uma discussão entre os dois jogadores.
O árbitro aplicou cartão amarelo a Neymar, que estava pendurado e, por isso, não poderá enfrentar o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão. A ausência do principal jogador santista no clássico aumentou a repercussão do episódio.
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Nas redes sociais, torcedores reagiram à confusão e criticaram a postura do atacante. Alguns levantaram a suspeita de que Neymar teria provocado o cartão amarelo de propósito, enquanto outros apontaram uma sequência de decisões equivocadas do jogador durante a partida.
Veja a repercussão:
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Remo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x REMO
BRASILEIRÂO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado (24), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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