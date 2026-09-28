Arrascaeta, do Flamengo, se machuca em amistoso do Uruguai e preocupa; veja vídeo
Meia marcou um gol na vitória, mas deixou o campo após sentir dores no punho esquerdo
Arrascaeta, meia do Flamengo, deixou o amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul com dores nesta segunda-feira (28). Após marcar um gol na vitória por 4 a 1, o rubro-negro se machucou ao cair no gramado e sentiu dores no punho esquerdo. Ele foi substituído imediatamente.
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O camisa 10 do Flamengo e do Uruguai começou no time titular de Forlán no jogo do Uruguai. Aos 13 minutos do primeiro tempo, deu assistência para o gol de Darwin Núñez e, aos 27', marcou o dele, em um bonito chute de fora da área.
➡️ Coreia do Sul x Uruguai: Arrascaeta brilha em amistoso; veja vídeo
Arrascaeta foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo, logo após cair no gramado. O meia deixou o campo com dores no pulso.
Veja o vídeo do momento em que Arrascaeta, do Flamengo, se machuca
❌️Dura lesión de Giorgian de Arrascaeta— En el VAR (@EnElVar) September 28, 2026
El número 10 de la selección Uruguaya se retiró lesionado luego de esta caída sobre su brazo.
Posible lesión osea para el futbolista de Flamengo pic.twitter.com/2EtDan37aw
Próximo amistoso do Uruguai
Ainda nesta Data Fifa, o Uruguai encara a Índia no dia 6 de outubro, na próxima semana. A partida está marcada para as 11h (de Brasília).
Anteriormente, a Celeste perdeu para o Japão por 3 a 1. Na ocasião, Arrascaeta começou no banco e entrou aos 23 minutos do segundo tempo.
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