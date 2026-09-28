Arrascaeta, meia do Flamengo, deixou o amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul com dores nesta segunda-feira (28). Após marcar um gol na vitória por 4 a 1, o rubro-negro se machucou ao cair no gramado e sentiu dores no punho esquerdo. Ele foi substituído imediatamente.

O camisa 10 do Flamengo e do Uruguai começou no time titular de Forlán no jogo do Uruguai. Aos 13 minutos do primeiro tempo, deu assistência para o gol de Darwin Núñez e, aos 27', marcou o dele, em um bonito chute de fora da área.

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Arrascaeta foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo, logo após cair no gramado. O meia deixou o campo com dores no pulso.

Veja o vídeo do momento em que Arrascaeta, do Flamengo, se machuca

❌️Dura lesión de Giorgian de Arrascaeta



El número 10 de la selección Uruguaya se retiró lesionado luego de esta caída sobre su brazo.

Posible lesión osea para el futbolista de Flamengo pic.twitter.com/2EtDan37aw — En el VAR (@EnElVar) September 28, 2026

Arrascaeta, do Flamengo, em campo em Uruguai x Coreia do Sul (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

Próximo amistoso do Uruguai

Ainda nesta Data Fifa, o Uruguai encara a Índia no dia 6 de outubro, na próxima semana. A partida está marcada para as 11h (de Brasília).

Anteriormente, a Celeste perdeu para o Japão por 3 a 1. Na ocasião, Arrascaeta começou no banco e entrou aos 23 minutos do segundo tempo.

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