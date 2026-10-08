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Ana Thaís Matos é sincera após demissão de Diniz no Corinthians: 'Nunca mais'

Jornalista criticou o planejamento da diretoria do Timão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 06:10
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Ana Thais Matos - Globo
Ana Thais Matos teceu críticas à diretoria do Corinthians (Foto: Divulgação/Globo)

Após o Corinthians anunciar a saída de Fernando Diniz, na noite desta quarta-feira (7), a jornalista Ana Thaís Matos publicou uma crítica à diretoria alvinegra.

➡️ Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após derrota

Através das suas redes sociais, Ana Thaís compartilhou uma arte sobre a demissão de Diniz e questionou o planejamento do Corinthians para a temporada. Na publicação, a jornalista afirmou que o clube foi o único da Série A que não se reforçou.

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Ana Thaís Matos em publicação nas redes sociais
Ana Thaís Matos em publicação nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Diniz deixa o Corinthians após sequência negativa

Fernando Diniz foi demitido após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado representou a sétima derrota consecutiva do Timão na competição e o oitavo jogo seguido sem vitória, considerando também a eliminação para o Estudiantes na Libertadores.

Ao todo, Diniz comandou o Corinthians em 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O treinador teve 47% de aproveitamento, com 36 gols marcados e 32 sofridos.

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Com a sequência de resultados ruins, o Corinthians encerrou a passagem de Diniz em situação delicada no Brasileirão e próximo da zona de rebaixamento.

Fernando Diniz foi demitido após a sétima derrota seguida
Fernando Diniz foi demitido após a sétima derrota seguida (Foto: Edu Andrade/Folhapress)

Veja abaixo a nota do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica.

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O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

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