Ana Thaís Matos é sincera após demissão de Diniz no Corinthians: 'Nunca mais'
Jornalista criticou o planejamento da diretoria do Timão
Após o Corinthians anunciar a saída de Fernando Diniz, na noite desta quarta-feira (7), a jornalista Ana Thaís Matos publicou uma crítica à diretoria alvinegra.
➡️ Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após derrota
Através das suas redes sociais, Ana Thaís compartilhou uma arte sobre a demissão de Diniz e questionou o planejamento do Corinthians para a temporada. Na publicação, a jornalista afirmou que o clube foi o único da Série A que não se reforçou.
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Diniz deixa o Corinthians após sequência negativa
Fernando Diniz foi demitido após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado representou a sétima derrota consecutiva do Timão na competição e o oitavo jogo seguido sem vitória, considerando também a eliminação para o Estudiantes na Libertadores.
Ao todo, Diniz comandou o Corinthians em 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O treinador teve 47% de aproveitamento, com 36 gols marcados e 32 sofridos.
Com a sequência de resultados ruins, o Corinthians encerrou a passagem de Diniz em situação delicada no Brasileirão e próximo da zona de rebaixamento.
Veja abaixo a nota do Corinthians
O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica.
O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.
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