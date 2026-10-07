Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após derrota
Timão chegou a sete derrotas consecutivas no Brasileirão
O Corinthians foi derrotado por 2 a 1 pelo Internacional nesta quarta-feira (7) e torcedores do Timão protestaram contra o técnico Fernando Diniz. Sob o comando do treinador, a equipe chegou a sete derrotas consecutivas, sequência pior do que a que culminou na demissão de Dorival Jr., último comandante do cargo.
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Sem vencer desde agosto, quando derrotou o Red Bull Bragantino, o Corinthians soma 32 pontos e segue próximo da zona de rebaixamento.
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Como foi o jogo?
Gol relâmpago do Inter
O Internacional começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar com um gol relâmpago. Aos 43 segundos, o Colorado venceu uma disputa no meio-campo, Alan Patrick deu um belo passe para Vitinho, que finalizou com força para o fundo das redes. Com o passar do tempo, o Corinthians cresceu no confronto, passou a se arriscar mais no ataque e criou boas oportunidades de empate. Matheus Bidu acertou a rede pelo lado de fora, enquanto Matheuzinho e Yuri Alberto também levaram perigo, mas pararam na trave. Apesar do início desfavorável, o Timão terminou a primeira etapa superior ao adversário.
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Segundo tempo agitado
O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma pegada do primeiro, mas com uma pitada de falta de sorte. Aos 13 minutos, após cruzamento para a área, Memphis desviou e, embaixo do gol, mandou a bola na trave. Em outro lance semelhante, Kaio César fez jogada individual e cruzou para o holandês, que finalizou para fora. Kaio César, inclusive, foi bastante acionado durante a segunda etapa e teve duas chances de marcar, mas parou em Anthoni. O Inter, no entanto, aproveitou um erro de Rodrigo Garro para recuperar a bola, tocar para Alan Patrick e ampliar o placar. Minutos depois, após cruzamento de Vitinho, André mandou para o gol e recolocou o Timão no jogo, mas não suficiente para evitar a derrota.
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