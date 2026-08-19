Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vote! Marcão tem que ser efetivado como técnico do Fluminense?

Treinador é o auxiliar da comissão permanente do Tricolor

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 11:57
Favorite o Lance! no Google
Marcão, treinador do Fluminense, durante jogo da Libertadores
Marcão, treinador do Fluminense, durante jogo da Libertadores (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

Marcão voltou a assumir o Fluminense em um momento de pressão e, mais uma vez, conseguiu uma resposta rápida da equipe. Desde a saída de Luis Zubeldía, o interino comandou o Tricolor em dois jogos de peso: a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, e a classificação às quartas de final da Libertadores diante do Independiente Rivadavia.

➡️Ignácio agradece Ind. Rivadavia após classificação do Fluminense: 'Nos ajudou'

Além dos resultados, o trabalho teve impacto no ambiente. O Fluminense vinha de oito partidas sem vencer e buscava recuperar confiança. Contra o Palmeiras, saiu atrás duas vezes, reagiu e conseguiu a virada nos acréscimos. Em Mendoza, suportou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos e avançou nos pênaltis.

continua após a publicidade

Marcão também recebeu respaldo público de líderes do elenco. Guga afirmou que o treinador tem a confiança de todo o grupo, enquanto Thiago Silva destacou as escolhas feitas pelo interino e a participação dele nos momentos de dificuldade do clube. O próprio Marcão evita falar em efetivação e reforça que seguirá no cargo enquanto o Fluminense precisar.

— Sou funcionário do clube. Até quando? Até quando o clube precisar. Se precisar por mais um jogo, fica. Se precisar de outro jogo, a gente fica — afirmou após a classificação na Libertadores.

continua após a publicidade

E você, torcedor: Marcão deve ser efetivado como técnico do Fluminense? Vote na enquete abaixo.

Thiago Silva, Marcão e comissão do Fluminense comemoram classificação contra o Independiente Rivadavia
Thiago Silva, Marcão e comissão do Fluminense comemoram classificação contra o Independiente Rivadavia na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense agora aguarda o vencedor de Coquimbo Unido e Platense, que se enfrentam nesta quarta-feira (19). O Tricolor volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
John Kennedy, do Fluminense, no hospital após cirurgia

Fluminense

John Kennedy, do Fluminense, manda recado após cirurgia: 'Cabeça erguida'

Há 12 minutos
Ignácio, do Fluminense, com a bola sendo marcada por um jogador do Rivadavia

Fluminense

Ignácio agradece Ind. Rivadavia após classificação do Fluminense: 'Nos ajudou'

Há 38 minutos
Fábio em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense

Mais uma vez, Fábio! Goleiro brilha e classificação do Fluminense ganha a Europa

Há 1 hora
Thiago Silva comemorando a classificação do Fluminense

Futebol Internacional

Fala de Thiago Silva a Marcão repercute na Europa: 'Sua paixão'

Há 2 horas
Marcão, treinador do Fluminense, durante jogo da Libertadores

Fora de Campo

Marcão vira assunto após classificação do Fluminense na Libertadores

Há 4 horas
Thiago Silva comemora classificação do Fluminense

Fluminense

Thiago Silva revela bastidores de pênalti e ajuste decisivo do Fluminense

Há 6 horas
Mais LANCE!
Marcão no comando do Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Análise: Marcão se prova como solução do Fluminense para 2026

Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades

Chaveamento da Libertadores: veja possíveis confrontos após classificação do Fluminense

Thiago Silva, Marcão e comissão do Fluminense comemoram classificação contra o Independiente Rivadavia

Thiago Silva indica dupla com Marcão no Fluminense: 'Temos que valorizar'

Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades

Veja premiação do Fluminense após avançar às quartas da Libertadores

Marcão concece entrevista coletiva pelo Fluminense após classificação na Libertadores contra o Independiente Rivadavia

Marcão comemora classificação heroica do Fluminense: 'Fomos premiados'

Jogadores do Fluminense abraçados

Torcedores elegem responsáveis pela classificação do Fluminense na Libertadores

Jogadores do Fluminense se abraçam em comemoração de gol contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores

Dê suas notas: avalie os jogadores do Fluminense contra o Ind. Rivadavia

Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)

Ex-árbitra aponta erro grave do juiz em Independiente Rivadavia x Fluminense

Fábio defende pênalti pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Fábio brilha nos pênaltis em classificação heroica do Fluminense na Libertadores

Kevin Serna de braços abertos com a camisa do Fluminense

Gol perdido pelo Fluminense nos acréscimos enlouquece torcedores: 'Não existe'

Serna comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Rivadavia

Veja gols de Independiente Rivadavia x Fluminense: Arce empata

Agustín Canobbio, do Fluminense, coloca as mãos na cintura e encara o árbitro, que ergue o cartão vermelho em direção ao jogador, em duelo com o Independiente Rivadavia

Expulsão de Canobbio em Ind. Rivadavia x Fluminense revolta: 'Mais uma vez'

Especulado no Nacional, David Terans participa de treino no CT do Fluminense

Terans retorna ao Fluminense e passará por cirurgia