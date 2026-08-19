Vote! Marcão tem que ser efetivado como técnico do Fluminense? Treinador é o auxiliar da comissão permanente do Tricolor

Marcão voltou a assumir o Fluminense em um momento de pressão e, mais uma vez, conseguiu uma resposta rápida da equipe. Desde a saída de Luis Zubeldía, o interino comandou o Tricolor em dois jogos de peso: a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, e a classificação às quartas de final da Libertadores diante do Independiente Rivadavia.

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Além dos resultados, o trabalho teve impacto no ambiente. O Fluminense vinha de oito partidas sem vencer e buscava recuperar confiança. Contra o Palmeiras, saiu atrás duas vezes, reagiu e conseguiu a virada nos acréscimos. Em Mendoza, suportou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos e avançou nos pênaltis.

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Marcão também recebeu respaldo público de líderes do elenco. Guga afirmou que o treinador tem a confiança de todo o grupo, enquanto Thiago Silva destacou as escolhas feitas pelo interino e a participação dele nos momentos de dificuldade do clube. O próprio Marcão evita falar em efetivação e reforça que seguirá no cargo enquanto o Fluminense precisar.

— Sou funcionário do clube. Até quando? Até quando o clube precisar. Se precisar por mais um jogo, fica. Se precisar de outro jogo, a gente fica — afirmou após a classificação na Libertadores.

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E você, torcedor: Marcão deve ser efetivado como técnico do Fluminense? Vote na enquete abaixo.

Thiago Silva, Marcão e comissão do Fluminense comemoram classificação contra o Independiente Rivadavia na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense agora aguarda o vencedor de Coquimbo Unido e Platense, que se enfrentam nesta quarta-feira (19). O Tricolor volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

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