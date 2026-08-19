Ignácio agradece Ind. Rivadavia após classificação do Fluminense: 'Nos ajudou' Argentinos poderiam ter eliminado o Tricolor na fase de grupos

MENDOZA (ARG) - Ignácio fez questão de agradecer ao Independiente Rivadavia depois da classificação do Fluminense às quartas de final da Libertadores. Após o empate por 1 a 1 em Mendoza e a vitória tricolor nos pênaltis, o zagueiro lembrou que o rival argentino teve participação indireta na permanência do Flu na competição ainda na fase de grupos.

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Na última rodada da chave, o Fluminense dependia também do resultado do Rivadavia contra o Bolívar. A equipe argentina venceu a partida e ajudou o Tricolor a garantir a classificação.

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— Dois jogos difíceis. Independente disso, é um grande torneio. Sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar aqui. Agradeço por nos ajudar a classificar também. No último jogo na Bolívia, eles tiveram que ganhar e acabaram nos ajudando — afirmou Ignácio.

— Infelizmente, nos enfrentamos justo na hora. Mas feliz pela classificação, por seguir na Copa. Desejo todos os êxitos para a equipe do Independiente no torneio nacional.

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Fluminense e Rivadavia se enfrentaram quatro vezes nesta edição da Libertadores. Depois de dividirem o mesmo grupo, os clubes voltaram a se encontrar no mata-mata. O confronto das oitavas terminou com dois empates. Após o 0 a 0 no Maracanã, o jogo em Mendoza terminou em 1 a 1, e o Fluminense avançou por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis, com Fábio defendendo duas cobranças.

Após o apito final, perto da torcida argentina, Ignácio aplaudiu a arquibancada dos donos da casa. O gesto não foi em tom de "deboche", mas de reconhecimento da grande campanha de um time humilde, que se mostrou valente.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense agora aguarda o vencedor de Coquimbo Unido e Platense, que se enfrentam nesta quarta-feira (19). O Tricolor volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

Jogadores do Fluminense comemoram (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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