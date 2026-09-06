Thiago Silva e Hércules treinaram normalmente neste domingo, no CT Carlos Catilho, e devem reforçar o Fluminense contra o Platense, na terça-feira (8), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores.

Os dois ficaram fora da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Thiago Silva foi preservado após sentir um incômodo no joelho, enquanto Hércules apresentou dores no joelho esquerdo.

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Marcão explicou após o clássico que a decisão de não utilizar o capitão levou em conta o curto intervalo entre as partidas. A intenção era evitar qualquer risco e ter o zagueiro em melhores condições para o compromisso continental.

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Hércules também era esperado de volta contra o Vasco depois de cumprir suspensão diante do Athletico-PR, mas as dores no joelho impediram o retorno. Após o treinamento deste domingo, o volante volta a aparecer como opção para reassumir uma vaga no meio-campo.

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Fluminense inicia preparação para a Libertadores

Depois da vitória no clássico contra o Vasco, o elenco iniciou neste domingo a preparação específica para o duelo com o Platense. Marcão só terá mais uma atividade antes de definir a equipe que começa a partida.

A tendência é de que Thiago Silva retorne à defesa e Hércules volte ao meio-campo. O Fluminense recebe o Platense na terça-feira, às 19h, no Maracanã.

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