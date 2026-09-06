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Análise: recuperação de Lucho Acosta pode ser melhor 'reforço' do Fluminense na reta final da janela

Argentino voltou a marcar após quase quatro meses e pode recuperar protagonismo em momento decisivo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 16:02
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Lucho Acosta em Fluminense x Vasco
Lucho Acosta em Fluminense x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Faltam cinco dias para o fechamento da janela de transferências, em 11 de setembro, e o Fluminense não projeta grandes movimentos no mercado. A diretoria entende que a base do elenco está montada e só deve avançar por uma contratação caso apareça uma boa oportunidade nos últimos dias.

A recuperação de Lucho Acosta pode ser uma das melhores notícias do Fluminense para esta reta final de temporada. O argentino decidiu a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no sábado (5), encerrou um jejum de quase quatro meses sem marcar e voltou a mostrar uma qualidade que fez dele uma das peças mais importantes do time no primeiro semestre.

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➡️Lucho Acosta celebra gol decisivo pelo Fluminense: 'Estava esperando'

O camisa 32 soma 38 partidas, seis gols e seis assistências em 2026. Antes da pausa para a Copa do Mundo, eram cinco gols e seis assistências em 27 jogos. O rendimento caiu na retomada, Lucho perdeu a titularidade e chegou ao clássico sem participar diretamente de um gol desde maio. O último havia sido justamente contra o Bolívar, em 19 de maio, pela Libertadores.

Contra o Vasco, precisou de poucos minutos para encerrar a espera. Entrou na vaga de Ganso no segundo tempo e apareceu dentro da área para completar o cruzamento de Soteldo. Além do gol, voltou a oferecer aceleração e presença mais próxima da área em um momento no qual o Fluminense precisava aumentar o ritmo ofensivo.

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Lucho oferece característica diferente ao Fluminense

Lucho teve alguns dos melhores números de criação do Brasileirão antes da queda de rendimento. Após 19 rodadas, somava 36 passes que terminaram em finalizações dos companheiros, segunda melhor marca da competição naquele momento. Também acumulava quatro assistências no campeonato.

O argentino consegue receber entre as linhas, conduzir em espaços curtos e acelerar a jogada com passes ou dribles. Ganso, titular desde a chegada de Marcão, oferece mais controle da posse e capacidade de organizar o time desde zonas mais recuadas. Lucho dá ao treinador uma alternativa mais vertical e capaz de atacar o último terço com maior frequência.

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A importância desse repertório já havia aparecido no primeiro semestre. Quando Lucho sofreu uma lesão no joelho em abril, um levantamento daquele período mostrava 69,5% de aproveitamento do Fluminense nas 35 partidas em que havia sido titular desde a chegada ao clube, contra 33,3% em oito jogos sem ele.

Contratado junto ao FC Dallas em agosto de 2025 por US$ 4 milhões, cerca de R$ 22 milhões na época, Lucho rapidamente ganhou espaço e terminou sua primeira temporada com três gols e três assistências em 23 jogos. Em julho deste ano, o Fluminense estendeu o vínculo do argentino até o fim de 2029.

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