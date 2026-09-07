O Platense chega ao Maracanã para enfrentar o Fluminense sem conseguir embalar no Campeonato Argentino. Em oito rodadas do Torneio Clausura, o adversário do Tricolor soma apenas duas vitórias, três empates e três derrotas, com nove pontos conquistados e fora do grupo dos oito que avançam aos playoffs.

O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Deportivo Riestra, na última sexta-feira, em Vicente López. Gonzalo Lencina abriu o placar para o Platense no primeiro tempo, mas Alexander Díaz deixou tudo igual na etapa final. Na rodada anterior, a equipe havia perdido por 1 a 0 para o Defensa y Justicia.

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➡️Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores

Ex-atacante argentino, Martín Palermo assumiu como técnico justamente depois de um início ruim no Clausura. Adversário do Fluminense, o Platense havia somado apenas um ponto nas três primeiras rodadas, sequência encerrada com uma goleada sofrida por 4 a 0 para o Talleres em casa.

Apesar da campanha discreta no campeonato, o desempenho desde a troca de treinador é mais consistente. Palermo comandou o time em oito partidas entre Campeonato Argentino, Libertadores e Copa Argentina, com apenas uma derrota. Foram duas vitórias e cinco empates, além de classificações nos pênaltis contra Coquimbo Unido e Instituto.

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Platense reforçou o ataque antes de enfrentar o Fluminense

O Platense também aproveitou os últimos meses para reforçar principalmente o setor ofensivo. Em julho, contratou o uruguaio Nico López, de 32 anos, livre após deixar o Nacional. O ex-Internacional assinou contrato até o fim de 2027 e passou a ser uma das opções de Palermo para atuar centralizado ou como segundo atacante.

Luciano Giménez chegou no início de agosto por empréstimo do Estudiantes até junho de 2027. O centroavante rapidamente ganhou espaço e marcou contra o Coquimbo Unido, pela Libertadores, e diante do Barracas Central, pelo Campeonato Argentino. O atacante, porém, sofreu um problema no ombro, e Palermo admitiu recentemente que sua ausência foi sentida pela equipe.

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Gastón Togni também foi contratado em agosto, emprestado pelo Defensa y Justicia após passagem pelo Peñarol. O atacante de 28 anos assinou até dezembro de 2026 e aumentou as opções pelos lados do campo. Poucos dias depois, o clube ainda trouxe o defensor Fabricio López por empréstimo.

A contratação mais recente da Platense, adversário do Fluminense, foi Bruno Sepúlveda. O centroavante de 33 anos deixou o Banfield e assinou com o Platense até dezembro de 2027 no início de setembro. Com 1,88m, chegou para aumentar as alternativas de Palermo justamente em um momento de problemas físicos de Luciano Giménez.

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Martin Palermo é o técnico do Platense (Foto: Divulgação/Platense)

Libertadores é ponto alto da temporada

Em sua primeira participação na competição, o Platense terminou a fase de grupos na segunda posição da chave, com dez pontos, atrás apenas do Corinthians. A campanha teve resultados importantes fora da Argentina. O Calamar venceu o Peñarol por 2 a 1, em Montevidéu, e derrotou o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena, com dois gols de Franco Zapiola.

Nas oitavas de final, já sob o comando de Palermo, o Platense empatou por 1 a 1 com o Coquimbo Unido em casa e por 0 a 0 no Chile. A classificação veio nos pênaltis, por 7 a 6, com o goleiro Juan Pablo Cozzani convertendo uma cobrança e defendendo a tentativa que encerrou a disputa.

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O Platense desembarca para enfrentar o Fluminense em momento instável, mas embalado pela campanha história na Libertadores. A bola rola às 19h desta terça-feira (8), no Maracanã.

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