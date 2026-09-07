Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Platense chega para enfrentar o Fluminense em momento de instabilidade

Rival tricolor soma apenas duas vitórias em oito rodadas do Clausura

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 21:37
Favorite o Lance! no Google
Palermo em treino do Platense
Palermo em treino do Platense (Foto: Divulgação Platense)

O Platense chega ao Maracanã para enfrentar o Fluminense sem conseguir embalar no Campeonato Argentino. Em oito rodadas do Torneio Clausura, o adversário do Tricolor soma apenas duas vitórias, três empates e três derrotas, com nove pontos conquistados e fora do grupo dos oito que avançam aos playoffs.

O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Deportivo Riestra, na última sexta-feira, em Vicente López. Gonzalo Lencina abriu o placar para o Platense no primeiro tempo, mas Alexander Díaz deixou tudo igual na etapa final. Na rodada anterior, a equipe havia perdido por 1 a 0 para o Defensa y Justicia.

continua após a publicidade

➡️Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores

Ex-atacante argentino, Martín Palermo assumiu como técnico justamente depois de um início ruim no Clausura. Adversário do Fluminense, o Platense havia somado apenas um ponto nas três primeiras rodadas, sequência encerrada com uma goleada sofrida por 4 a 0 para o Talleres em casa.

Apesar da campanha discreta no campeonato, o desempenho desde a troca de treinador é mais consistente. Palermo comandou o time em oito partidas entre Campeonato Argentino, Libertadores e Copa Argentina, com apenas uma derrota. Foram duas vitórias e cinco empates, além de classificações nos pênaltis contra Coquimbo Unido e Instituto.

continua após a publicidade

Platense reforçou o ataque antes de enfrentar o Fluminense

O Platense também aproveitou os últimos meses para reforçar principalmente o setor ofensivo. Em julho, contratou o uruguaio Nico López, de 32 anos, livre após deixar o Nacional. O ex-Internacional assinou contrato até o fim de 2027 e passou a ser uma das opções de Palermo para atuar centralizado ou como segundo atacante.

Luciano Giménez chegou no início de agosto por empréstimo do Estudiantes até junho de 2027. O centroavante rapidamente ganhou espaço e marcou contra o Coquimbo Unido, pela Libertadores, e diante do Barracas Central, pelo Campeonato Argentino. O atacante, porém, sofreu um problema no ombro, e Palermo admitiu recentemente que sua ausência foi sentida pela equipe.

continua após a publicidade

➡️Análise tática: como joga o Platense, adversário do Fluminense na Libertadores

Gastón Togni também foi contratado em agosto, emprestado pelo Defensa y Justicia após passagem pelo Peñarol. O atacante de 28 anos assinou até dezembro de 2026 e aumentou as opções pelos lados do campo. Poucos dias depois, o clube ainda trouxe o defensor Fabricio López por empréstimo.

A contratação mais recente da Platense, adversário do Fluminense, foi Bruno Sepúlveda. O centroavante de 33 anos deixou o Banfield e assinou com o Platense até dezembro de 2027 no início de setembro. Com 1,88m, chegou para aumentar as alternativas de Palermo justamente em um momento de problemas físicos de Luciano Giménez.

continua após a publicidade

➡️Análise: recuperação de Lucho Acosta pode ser melhor 'reforço' do Fluminense na reta final da janela

Martin Palermo é o técnico do Platense
Martin Palermo é o técnico do Platense (Foto: Divulgação/Platense)

Libertadores é ponto alto da temporada

Em sua primeira participação na competição, o Platense terminou a fase de grupos na segunda posição da chave, com dez pontos, atrás apenas do Corinthians. A campanha teve resultados importantes fora da Argentina. O Calamar venceu o Peñarol por 2 a 1, em Montevidéu, e derrotou o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena, com dois gols de Franco Zapiola.

Nas oitavas de final, já sob o comando de Palermo, o Platense empatou por 1 a 1 com o Coquimbo Unido em casa e por 0 a 0 no Chile. A classificação veio nos pênaltis, por 7 a 6, com o goleiro Juan Pablo Cozzani convertendo uma cobrança e defendendo a tentativa que encerrou a disputa.

continua após a publicidade

O Platense desembarca para enfrentar o Fluminense em momento instável, mas embalado pela campanha história na Libertadores. A bola rola às 19h desta terça-feira (8), no Maracanã.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Onde assistir Fluminense x Platense

Onde Assistir

Fluminense x Platense: onde assistir, horário e escalações da partida pela Libertadores

Há 2 horas
Treino do Fluminense antes de pegar o Platense

Fluminense

Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores

Há 4 horas
Martin Palermo é o técnico do Platense

Fluminense

Análise tática: como joga o Platense, adversário do Fluminense na Libertadores

Há 7 horas
Confrontos desta rodada do Brasileirão foram marcados por erro de arbitragem (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Futebol Nacional

PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão

Há 12 horas
Lucho Acosta e Martinelli disputam a bola com Ramon Rique na vitória do Fluminense

Fluminense

Fluminense encontra equilíbrio defensivo antes de decisão na Libertadores

Há 16 horas
Thiago Silva no treino do Fluminense neste domingo (6)

Fluminense

Thiago Silva e Hércules treinam e devem reforçar Fluminense contra o Platense

Há 1 dia
Mais LANCE!
Lucho Acosta em Fluminense x Vasco

Análise: recuperação de Lucho Acosta pode ser melhor 'reforço' do Fluminense na reta final da janela

Confronto é marcado por discussões e erros de arbitragem (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Dublador revela falas de discussão em Fluminense x Vasco

Fluminense apontou três erros de arbitragem durante confronto contra o Vasco (Foto: Leonardo Antonio/Thenews2/Folhapress)

Hulk dispara sobre peitada de árbitro em Canobbio do Fluminense

Guga no duelo entre Athletico e Fluminense

Guga critica gramado do Maracanã antes da Libertadores: 'Desesperador'

Tricolor utilizou as redes sociais para se manifestar (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fluminense publica nota oficial sobre polêmicas de arbitragem contra Vasco

Marcão em Fluminense x Vasco

Marcão tem seu melhor início pelo Fluminense e mira Libertadores

Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Peitada de árbitro em Canobbio chama atenção na Europa: 'Nunca visto'

Savarino em ação pelo Fluminense

Marcão explica 'sumiço' de Savarino e garante: 'contamos com ele'

Lucho Acosta celebra goll marcado contra o Vasco

Análise: banco decisivo vira arma do Fluminense com Marcão

Marcão em coletiva após Fluminense x Vasco

Marcão exalta dupla do Fluminense e explica ausência de Thiago Silva

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro grave de arbitragem em Fluminense x Vasco

Lucho Acosta comemora gol em Fluminense x Vasco

Lucho Acosta celebra gol decisivo pelo Fluminense: 'Estava esperando'

Luciano Acosta celebra gol contra o Vasco

Dê suas notas: Fluminense vence o Vasco com brilho de Lucho Acosta