Veja a escalação do Fluminense para enfrentar o Independiente Rivadavia Tricolor mantém base que venceu o Palmeiras

MENDOZA (ARG) - O Fluminense está escalado para enfrentar o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira (18). Marcão, que assumiu o time interinamente após a demissão de Zubeldía, utilizou a partida contra o Palmeiras como teste para o que ia encontrar contra os argentinos e gostou do que viu.

➡️John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na Libertadore

O principal objetivo de Marcão com a escalação é claro: controlar o jogo e evitar que o adversário encontre aquilo que mais gosta, as transições rápidas. Esse foi justamente um dos problemas do Fluminense nos últimos encontros com o Independiente Rivadavia. O time argentino não precisa de longos períodos com a bola para ser perigoso. Prefere recuperar a posse, acelerar rapidamente e explorar os espaços deixados pelo adversário.

continua após a publicidade

Para isso, a grande mudança do novo técnico em relação a Zubeldía é Ganso como maestro da equipe, como antecipado pelo Lance!. Thiago Silva retorna após ser poupado contra o Palmeiras e forma dupla com Ignácio.

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Soteldo, Canobbio e Hulk.

— O jogo de hoje estava conectado com o de terça-feira. Entendemos que a gente precisava. Estávamos correndo muito risco nos jogos passados. Comecei com o Ganso porque ele controla o jogo, dita o ritmo. Era o momento de ter um cara que controlasse o jogo, que abaixasse o nível da transição de um lado para o outro — explicou Marcão.

continua após a publicidade

Thiago Silva no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.