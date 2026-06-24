Fluminense amplia empréstimo de Lelê até junho de 2027 Jogador está cedido ao Pafos, do Chipre

O Pafos, do Chipre, decidiu exercer a cláusula prevista em contrato para ampliar o empréstimo de Lelê junto ao Fluminense até junho de 2027. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

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Com a decisão, o clube cipriota pagará ao Tricolor cerca de 200 mil euros (aproximadamente R$ 1,2 milhão) pela renovação do vínculo temporário. A outra alternativa prevista no acordo era a compra em definitivo dos direitos econômicos do jogador por 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,8 milhões).

Lelê já iniciou os trabalhos de pré-temporada com a equipe cipriota, que disputa a Liga Europa, além das competições nacionais na próxima temporada. Contratado pelo Fluminense em 2023 após se destacar pelo Volta Redonda, Lelê não conseguiu se firmar nas Laranjeiras. Mesmo integrando o elenco campeão da Libertadores, acabou perdendo espaço e acumulou empréstimos para Ceará, Atlético-GO e, posteriormente, Pafos. Pelo Tricolor, disputou 54 partidas e marcou oito gols.

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Desde sua chegada ao futebol cipriota, em janeiro deste ano, Lelê soma quatro gols em 14 jogos. O desempenho agradou à diretoria do Pafos e à comissão técnica comandada pelo português Ricardo Sá Pinto, fator determinante para a extensão do vínculo.

Lelê em anúncio do Pafos FC, emprestado pelo Fluminense (Foto: Divulgação / Pafos FC)

Fluminense de volta das férias

O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho.

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