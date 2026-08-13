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Relembre todas as vezes que Marcão precisou assumir o Fluminense

Auxiliar-permanente comanda o Tricolor após demissão de Zubeldía

PorFernanda GondimMauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 13:37
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Marcão, técnico interino do Fluminense
Marcão durante partida contra o Sao Paulo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Com a demissão de Luis Zubeldía, o Fluminense terá novamente Marcão no comando técnico da equipe principal. Os primeiros compromissos do auxiliar serão já neste sábado (15), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após, o Tricolor viaja até a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Após o pedido de demissão de Zubeldía, o auxiliar-permanente foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador. A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria do Fluminense. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente. 

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Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía
Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

A primeira vez de Marcão como técnico interino do Fluminense foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo a equipe em momentos de pressão após saídas de treinadores.

A última vez havia sido setembro de 2025, após Renato Gaúcho pedir demissão. Em entrevista coletiva, o treinador anunciou que pediu demissão do cargo após a eliminação da equipe nas quartas de final da Sul-Americana, diante do Lanús.

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Passagens de Marcão como treinador do Fluminense

  • Fevereiro de 2016: após saída de Eduardo Batista
  • Novembro de 2016: após saída de Levir Cupi
  • Agosto de 2019: após saída de Fernando Diniz
  • Setembro de 2019: após saída de Oswaldo de Oliveira
  • Dezembro de 2020: após saída de Odair Hellmann
  • Agosto de 2021: após saída de Roger Machado
  • Abril de 2022: após saída de Abel Braga
  • Junho de 2024: após saída de Fernando Diniz
  • Março de 2025: após saída de Mano Menezes
  • Setembro de 2025: após saída de Renato Gaúcho
  • Agosto de 2026: após saída de Zubeldía
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