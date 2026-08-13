Relembre todas as vezes que Marcão precisou assumir o Fluminense
Auxiliar-permanente comanda o Tricolor após demissão de Zubeldía
Com a demissão de Luis Zubeldía, o Fluminense terá novamente Marcão no comando técnico da equipe principal. Os primeiros compromissos do auxiliar serão já neste sábado (15), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após, o Tricolor viaja até a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
Após o pedido de demissão de Zubeldía, o auxiliar-permanente foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador. A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria do Fluminense. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente.
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A primeira vez de Marcão como técnico interino do Fluminense foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo a equipe em momentos de pressão após saídas de treinadores.
A última vez havia sido setembro de 2025, após Renato Gaúcho pedir demissão. Em entrevista coletiva, o treinador anunciou que pediu demissão do cargo após a eliminação da equipe nas quartas de final da Sul-Americana, diante do Lanús.
Passagens de Marcão como treinador do Fluminense
- Fevereiro de 2016: após saída de Eduardo Batista
- Novembro de 2016: após saída de Levir Cupi
- Agosto de 2019: após saída de Fernando Diniz
- Setembro de 2019: após saída de Oswaldo de Oliveira
- Dezembro de 2020: após saída de Odair Hellmann
- Agosto de 2021: após saída de Roger Machado
- Abril de 2022: após saída de Abel Braga
- Junho de 2024: após saída de Fernando Diniz
- Março de 2025: após saída de Mano Menezes
- Setembro de 2025: após saída de Renato Gaúcho
- Agosto de 2026: após saída de Zubeldía
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