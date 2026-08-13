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Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía

Jogadores treinam normalmente

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 15:38
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Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía
Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Na manhã desta quinta-feira (14), os jogadores do Fluminense tiveram seu primeiro treinamento com Marcão como técnico interino da equipe. Os primeiros compromissos do auxiliar-permanente serão já neste sábado (15), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após, o Tricolor viaja até a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

➡️ Relembre todas as vezes que Marcão precisou assumir o Fluminense

Mesmo os jogadores que tiveram muitos minutos em campo contra o Independiente Rivadavia no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores foram a campo e realizaram trabalhos com bola. Nomes como Hulk, Martinelli, Fábio, Hércules, Ganso, Soteldo, Renê, Cano e Canobbio, por exemplo, estiveram no treino normalmente.

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Jogadores do Fluminense treinam nesta quinta-feira
Jogadores do Fluminense durante treino comandado por Marcão nesta quinta-feira (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

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Marcão assume comando do Fluminense após queda de Zubeldía

Após o pedido de demissão de Zubeldía, o Marcão foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador do Fluminense. A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria do Fluminense. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente. 

A primeira vez de Marcão como técnico interino do Fluminense foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo a equipe em momentos de pressão após saídas de treinadores.

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