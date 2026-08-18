Thiago Silva indica dupla com Marcão no Fluminense: 'Temos que valorizar' Zagueiro elogia trabalho do técnico interino e defende a valorização do auxiliar

MENDOZA (ARG) — Thiago Silva indicou que pretende manter a parceria com Marcão caso siga a carreira de treinador de futebol. Após a classificação do Fluminense às quartas de final da Libertadores nesta terça-feira (18), o zagueiro elogiou o trabalho do técnico interino. O Tricolor eliminou o Independiente Rivadavia nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e jogar quase todo o segundo tempo com um jogador a menos.

➡️ Veja premiação do Fluminense após avançar às quartas da Libertadores

Questionado se a parceria com Marcão poderia continuar quando iniciar a carreira como treinador, Thiago Silva respondeu:

— Provavelmente (vamos manter essa parceria quando for treinador). Por tudo aquilo que a gente já viveu e vem vivendo. Eu estou dando a minha contribuição, mas a última palavra é sempre do mister Marcão. Em todos os momentos em que ele foi acionado para ajudar o Fluminense, em momentos de dificuldade, ele deu conta do recado. Nós, brasileiros, temos que valorizar essa rapaziada, ele, o Cadu, que está fazendo um trabalho excelente. Temos que continuar assim, com os pés no chão, humildade, com tranquilidade, porque no sábado já tem mais uma batalha, e você perde, daqui a pouco vêm as cobranças de novo. Então, a confiança você não pega e larga a hora que você quer. A hora que a gente tem ela na mão, a gente tenta segurar o máximo possível para que ela se estenda um pouquinho mais. E o Marcão com certeza está fazendo grandes escolhas.

continua após a publicidade

➡️ Marcão comemora classificação heroica do Fluminense: 'Fomos premiados'

Thiago Silva comenta saída de Zubeldía e mudanças com Marcão

O zagueiro também comentou o período vivido pelo Fluminense desde a saída de Luis Zubeldía. O argentino foi demitido após a sequência de resultados negativos, e Marcão assumiu o comando da equipe.

Thiago Silva afirmou que os jogadores tiveram responsabilidade pelo momento que levou à mudança no comando e explicou a mensagem publicada por ele após a saída do treinador.

continua após a publicidade

— Não, não foi fácil (as últimas semanas). É sempre muito difícil quando você vem de um momento que você não consegue as vitórias e o seu comandante é demitido. A gente sofre porque nós somos os maiores culpados dos resultados negativos e também das vitórias. É claro que ele passa os caminhos para que a gente siga, mas nem sempre a gente consegue ter essa função da melhor maneira. Então, a demissão do Zubeldía passou muito pelo nosso comportamento dentro de campo, pelas nossas más atuações. A gente fica triste, né? Porque eu fiz o meu post lá de agradecimento e foi 100% verdadeiro. Aí você vê alguns comentários tipo: "Ah, você não está pensando no clube, você está pensando apenas no treinador". Não tem nada a ver. Foi só um agradecimento de tudo aquilo que nós vivemos — disse o zagueiro.

Com Marcão no comando, o Fluminense venceu o Palmeiras pelo Brasileirão e avançou na Libertadores diante do Independiente Rivadavia. Thiago Silva avaliou que a equipe recuperou confiança e teve atuação para sair de Mendoza com a classificação no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

— Com o Marcão, a gente conseguiu fazer com que a gente vencesse esse jogo do Palmeiras, que viesse para cá com uma condição tipo: "calma que a gente vai se reerguer", sabe? Tentamos propor o jogo do início ao fim, acho que fomos melhores. Se tivesse uma equipe que saísse vencedora nos 90 minutos, seria o Fluminense. Mas aí teve o pênalti, que eu ainda não vi… Falaram que foi duvidoso, mas eu ainda não vi. Mas eu só queria que os nossos torcedores pudessem voltar para casa hoje felizes, porque a viagem é longa, hein? (risos) — completou.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Thiago Silva, Marcão e comissão do Fluminense comemoram classificação contra o Independiente Rivadavia na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.