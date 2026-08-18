Veja premiação do Fluminense após avançar às quartas da Libertadores Classificação diante do Independiente Rivadavia garante mais US$ 1,7 milhão ao Tricolor

O Fluminense aumentou o valor recebido em premiações na Libertadores após garantir uma vaga nas quartas de final. O Tricolor eliminou o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (18), na Argentina, em uma decisão que terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar e foi definida nos pênaltis, com vitória brasileira por 5 a 4. Pela classificação, o clube receberá mais US$ 1,7 milhão, cerca de R$ 9 milhões na cotação atual.

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Com o novo valor, o Fluminense chega a aproximadamente R$ 24,2 milhões acumulados em premiações na edição de 2026 da Libertadores. Antes de avançar às quartas, o clube já havia recebido US$ 2,93 milhões pela participação na fase de grupos, pelas vitórias conquistadas naquela etapa e pela classificação para as oitavas de final.

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Quanto o Fluminense já recebeu

O valor acumulado pelo Fluminense é resultado das premiações distribuídas pela Conmebol ao longo das fases da competição. Na fase de grupos, o clube recebeu US$ 1 milhão pela participação e acrescentou US$ 680 mil pelas duas vitórias obtidas.

A classificação para as oitavas de final garantiu mais US$ 1,25 milhão ao Tricolor. Agora, com a vaga nas quartas, foram adicionados outros US$ 1,7 milhão.

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Premiação do Fluminense na Libertadores

1 milhão de dólares (R$ 5,07 milhões) — participação na fase de grupos

— participação na fase de grupos 680 mil de dólares (R$ 3,4 milhões) — duas vitórias na fase de grupos

— duas vitórias na fase de grupos 1,25 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões) — classificação para as oitavas de final

— classificação para as oitavas de final 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões) — classificação para as quartas de final

Somados, os valores representam cerca de R$ 24,2 milhões recebidos pelo Fluminense até o momento na competição.

Fluminense avançou às quartas de final nas penalidades (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

Fluminense espera definição do próximo confronto

Classificado entre os oito melhores da Libertadores, o Fluminense agora aguarda o vencedor do confronto entre Platense e Coquimbo Unido para conhecer seu adversário nas quartas de final.

As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida, realizado na Argentina. A definição da próxima fase será conhecida após o confronto de volta.

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