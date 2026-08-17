Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Guga explica mudança no Fluminense: 'Não é fácil'

Lateral pede atenção e intensidade diante do Independiente Rivadavia

PorPedro BrandãoEnviado Especial
17/08/2026 19:28
Favorite o Lance! no Google
Guga concede entrevista coletiva antes de ndependiente Rivadavia x Fluminense pela Libertadores
Guga concede entrevista coletiva antes de ndependiente Rivadavia x Fluminense pela Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

MENDOZA (ARG) - O Fluminense chega à decisão contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, sustentado por uma resposta que parecia distante nos jogos anteriores. A vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, encerrou uma sequência de oito partidas sem vencer e devolveu confiança ao elenco poucos dias depois da saída de Luis Zubeldía.

➡️ Escalação do Fluminense: Marcão aprova teste contra o Palmeiras

Para Guga, que concedeu entrevista coletiva antes do treino final nesta segunda-feira (17), não foi apenas o resultado que teve peso. A forma como o Tricolor conseguiu se impor diante de um dos principais times do país e buscou a virada no fim mostrou uma mudança no comportamento da equipe.

continua após a publicidade

— Você vencer o líder do campeonato depois de um momento conturbado é um dos melhores cenários para jogar uma decisão. Também da maneira que foi, conseguir a virada no final fazendo um bom jogo. Desde a volta foi o nosso melhor pelo que a gente mostrou em campo, atenção, intensidade. Não é fácil jogar contra o Palmeiras e conseguir impor nosso ritmo foi importante. Para essa decisão que temos pela frente. Que a gente possa manter para esse jogo de amanhã que vai ser muito importante.

Guga, Ganso e Thiago Silva comemoram gol do Fluminense
Guga, Ganso e Thiago Silva comemoram gol do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

A partida marcou a estreia de Marcão no comando interino após a demissão de Zubeldía. Apesar de reforçar o carinho do elenco pelo argentino e a confiança que os jogadores tinham em seu trabalho, Guga reconheceu que a troca provocou uma mudança no ambiente.

continua após a publicidade

— Futebol tem dessas. Já passamos por isso em várias situações. Às vezes não está dando certo e é necessária a mudança. Mesmo sabendo que nosso comandante era um cara importante, que tinha o carinho de todo grupo e que a gente acreditava nas ideias. Mas não vinha dando certo. A mudança de energia dentro do ambiente foi o principal fator para a virada de chave — disse Guga, que seguiu:

— A cobrança sempre existiu. A grandeza de quem representa o Fluminense não pode ficar tanto tempo sem vencer. Não só resultado, mas também boas atuações. Que era o que estava acontecendo. Existiu uma cobrança de todo mundo, normal. Acho que agora é conseguir manter o nível de intensidade e atenção. Era o que estava faltando antes. Comentamos que estávamos um pouco desconectados dentro do campo e não conseguimos encontrar. E tivemos muito isso no jogo contra o Palmeiras. É o que o Marcão tem cobrado muito. Sábado mostramos que somos capazes de buscar coisas grandes. A maior cobrança é manter o nível de atuação com atenção e intensidade do que capacidade técnica, que todo mundo sabe que temos e muita.

continua após a publicidade
Marcão, técnico interino do Fluminense
Marcão assistente tecnico do Fluminense durante partida contra o Sao Paulo no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fluminense desembarca em Mendoza para decisão na Libertadores

Agora, a missão é transferir a confiança adquirida no Maracanã para Mendoza. O Fluminense empatou por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia no primeiro jogo e precisa vencer nesta terça-feira para garantir a classificação dentro dos 90 minutos.

Guga espera que o Tricolor assuma a iniciativa, mas destacou a necessidade de evitar um jogo aberto contra um adversário perigoso em transições e bolas paradas.

continua após a publicidade

— A gente tem total condição de impor nosso ritmo. Pela nossa grandeza, pelos jogadores e características que temos. Viemos com o pensamento de ter o controle do jogo. Sabemos que é um time difícil. Tem contra-ataque, bola parada. É semelhante ao que a gente enfrentou no sábado contra o Palmeiras. Vamos ter a iniciativa e buscar a classificação dentro dos 90 minutos, com muito respeito e atenção.

O lateral reforçou que uma das principais preocupações será não oferecer ao Independiente Rivadavia o tipo de partida que mais favorece os argentinos.

continua após a publicidade

— Não podemos entrar nesse jogo de trocação. É um time que contra-ataca muito. Se a gente conseguir ter o controle, evitar forçar bola por dentro para não dar o contra-ataque, é fundamental para ter mais volume e segurança. O que foi conversado já é essa organização tática para conseguir atacar com tranquilidade a parar os contra-ataques do Independiente Rivadavia.

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Malvinas Argentinas. Depois do empate sem gols no Maracanã, uma nova igualdade leva a decisão da vaga para os pênaltis.

continua após a publicidade
Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Thiago Silva orienta jogadores do Fluminense em campo

Fluminense

Escalação do Fluminense: Marcão aprova teste contra o Palmeiras

Há 28 minutos
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda

Há 5 horas
Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía

Fluminense

Fluminense desembarca em Mendoza para decisão na Libertadores

Há 7 horas
Ganso em ação na partida entre Fluminense e Palmeiras

Fluminense

Ganso: o segredo do Fluminense contra maior arma do Independiente Rivadavia

Há 12 horas
Thiago Silva disputa bola com Arce em Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense

Confiança x descanso: Fluminense e Ind. Rivadavia fazem apostas opostas antes de decisão

Há 14 horas
Savarino no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense

Marcão tem três baixas confirmadas para Independiente Rivadavia x Fluminense

Há 21 horas
Mais LANCE!
Riquelme no treino do Fluminense neste domingo (16) no CT Carlos Castilho

Fluminense informa corte de Riquelme para decisão na Libertadores

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras

Hulk revela bastidores da demissão de Zubeldía e mudanças do Fluminense com Marcão: 'Pedi desculpa'

Thiago Silva no banco de reservas em Fluminense e Palmeiras

Técnico? Cena de Thiago Silva chama atenção em Fluminense x Palmeiras

Jhon Arias em ação por Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Torcedores apontam provocação do Fluminense a Jhon Arias; veja

Thiago Silva ao lado de Marcão dando instruções ao time do Fluminense

Thiago Silva vira auxiliar de luxo em dupla com Marcão no Fluminense

Guga, Ganso e Thiago Silva comemoram gol do Fluminense

Fluminense encontra roteiro quase perfeito antes de decisão na Libertadores

Anderson Daronco faz gesto "anti-bolinho" em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Entenda gesto de Anderson Daronco em Fluminense x Palmeiras

Jhon Arias em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Xingamentos e ironia: Arias reencontra Fluminense no Maracanã

O jornalista Felippe Facincani criticou o goleiro Carlos Miguel e, Fluminense e Palmeiras

Facincani reprova titular do Palmeiras: 'Nunca esteve pronto'

Marcão em entrevista coletiva após Fluminense x Palmeiras

Marcão explica Ganso como titular do Fluminense: 'Trazer o que achava melhor'

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão

Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfil

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão

Cano destaca raça do Fluminense após virada sobre o Palmeiras: 'Luta até o final'

Carlos Miguel em ação durante Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Carlos Miguel vira assunto após Fluminense x Palmeiras: 'De novo'

Felipe Melo comemora permanência do Fluminense na Série A após vitória sobre o Palmeiras

Enquete: você acha que Felipe Melo deve ser o novo técnico do Fluminense?