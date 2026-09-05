Ruan Sales é relacionado pelo Fluminense pela primeira vez no profissional
Jovem de 18 anos entra na vaga de Hércules, com dores no joelho
O Fluminense terá uma novidade de Xerém entre os relacionados para o clássico contra o Vasco, neste sábado (5), no Maracanã. O volante Ruan Sales, de 18 anos, foi chamado pela primeira vez para uma partida oficial da equipe profissional.
O jovem está no Fluminense desde 2018, quando chegou ao clube aos nove anos. Natural de São Luís, no Maranhão, Ruan passou pelo futsal tricolor e acumulou títulos nas categorias de base, além de já ter defendido a Seleção Brasileira.
➡️Fluminense define inscritos para as quartas da Libertadores com novidade
Em agosto, o Fluminense renovou o contrato do volante até o fim de 2029. Ruan já teve contato com o time principal nesta temporada e estreou entre os profissionais na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em amistoso disputado no Maracanã. Desde então, o jovem tem chamado atenção da comissão técnica.
Relacionados do Fluminense contra o Vasco
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o clássico contra o Vasco, neste sábado (5), às 21h, no Maracanã, e terá três novas ausências. Thiago Silva, Hércules e Jemmes não estarão à disposição de Marcão pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Thiago Silva foi preservado pela comissão técnica visando ao confronto contra o Platense, na terça-feira (8), pelas quartas de final da Libertadores. O capitão já havia sido poupado diante do Athletico-PR, na rodada passada, por causa do gramado sintético da Arena da Baixada.
Hércules, que retornaria após cumprir suspensão contra o Athletico, sentiu dores no joelho esquerdo e também ficou fora da relação. Jemmes, por sua vez, apresentou dores na coxa direita e será outro desfalque para o clássico entre Fluminense e Vasco.
➡️Fluminense define inscritos para as quartas da Libertadores com novidade
As baixas se somam aos jogadores que já estavam entregues ao departamento médico. Samuel Xavier segue em recuperação de uma luxação no ombro esquerdo, enquanto Alisson trata dores no quadril. Os atacantes John Kennedy e Matheus Reis se recuperam de rupturas do ligamento cruzado anterior do joelho e permanecem fora do Fluminense contra o Vasco.
Com as novas ausências, Marcão será obrigado a mexer principalmente na defesa e no meio-campo para enfrentar o Vasco. O clássico antecede o duelo contra o Platense, marcado para terça-feira, no Maracanã, pela ida das quartas da Libertadores.
Veja os relacionados do Tricolor para o clássico
Tudo sobre
Fluminense
Fluminense tem novo patrocinador no uniforme do futebol profissionalHá 26 minutos
Fluminense
Fluminense tem três novas baixas para clássico contra o Vasco; veja desfalquesHá 2 horas
Fluminense
Fluminense define inscritos para as quartas da Libertadores com novidadeHá 6 horas
Fluminense
Fluminense vai com força máxima em busca de 'vingança' contra o VascoHá 11 horas
Futebol Nacional
Por que a rivalidade entre Fluminense e Vasco aumentou nos últimos anos?Há 12 horas
Futebol Nacional
Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letalHá 12 horas
Mais LANCE!