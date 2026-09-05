O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o clássico contra o Vasco, neste sábado (5), às 21h, no Maracanã, e terá três novas ausências. Thiago Silva, Hércules e Jemmes não estarão à disposição de Marcão pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Thiago Silva foi preservado pela comissão técnica visando ao confronto contra o Platense, na terça-feira (8), pelas quartas de final da Libertadores. O capitão já havia sido poupado diante do Athletico-PR, na rodada passada, por causa do gramado sintético da Arena da Baixada.

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Hércules, que retornaria após cumprir suspensão contra o Athletico, sentiu dores no joelho esquerdo e também ficou fora da relação. Jemmes, por sua vez, apresentou dores na coxa direita e será outro desfalque para o clássico entre Fluminense e Vasco.

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As baixas se somam aos jogadores que já estavam entregues ao departamento médico. Samuel Xavier segue em recuperação de uma luxação no ombro esquerdo, enquanto Alisson trata dores no quadril. Os atacantes John Kennedy e Matheus Reis se recuperam de rupturas do ligamento cruzado anterior do joelho e permanecem fora do Fluminense contra o Vasco.

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Com as novas ausências, Marcão será obrigado a mexer principalmente na defesa e no meio-campo para enfrentar o Vasco. O clássico antecede o duelo contra o Platense, marcado para terça-feira, no Maracanã, pela ida das quartas da Libertadores.

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Além da eliminação recente, o Fluminense busca interromper uma sequência de sete clássicos sem vitória. Curiosamente, o último triunfo sobre um rival carioca aconteceu justamente diante do Vasco, pelo Campeonato Carioca.

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A partida contra o Vasco também abre uma sequência importante no Maracanã. Três dias depois, o Fluminense recebe o Platense pelas quartas de final da Libertadores.

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