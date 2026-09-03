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Árbitro de Fluminense x Platense apitou quartas do título de 2023 e nunca viu Flu perder

Uruguaio Andrés Matonte comandou a vitória sobre o Olimpia na campanha do título de 2023

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 20:39
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andres matonte
André Matonte apita Fluminense x Platense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Andrés Matonte estará novamente no caminho do Fluminense em um jogo de quartas de final de Libertadores. O árbitro uruguaio foi escalado pela Conmebol para comandar o jogo de ida contra o Platense, na próxima terça-feira (8), no Maracanã, e reencontra o Tricolor em um cenário que traz boas lembranças.

A primeira partida de Matonte apitando o Fluminense aconteceu justamente nas quartas de final da Libertadores de 2023. Na ocasião, o Tricolor venceu o Olimpia por 2 a 0 no Maracanã, com gols de André e Germán Cano, abriu vantagem no confronto e posteriormente avançou em uma campanha que terminaria com o título inédito da competição.

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Três anos depois, o uruguaio volta ao mesmo estádio e à mesma fase da Libertadores. Desta vez, será responsável pelo apito em Fluminense x Platense.

O retrospecto tricolor com Matonte é positivo. Em cinco partidas, o Fluminense soma três vitórias e dois empates, sem derrotas. Além do triunfo sobre o Olimpia, ele esteve no empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, em 2024, e na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, também naquela edição da Libertadores, resultado que levou a decisão das oitavas para os pênaltis e terminou com classificação do Flu.

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O uruguaio voltou a comandar o Tricolor no empate por 1 a 1 com o Unión Española, pela Sul-Americana de 2025, e, mais recentemente, na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, na fase de grupos da Libertadores deste ano.

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Árbitro de Fluminense x Platense tem experiência internacional

Matonte integra o quadro da Fifa desde 2019 e já comandou partidas de grande porte ao longo da carreira. O principal destaque foi a participação na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando apitou a vitória da Croácia por 4 a 1 sobre o Canadá, pela fase de grupos.

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O uruguaio também comandou a semifinal do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Ahly, vencida pelos espanhóis por 4 a 1, além de decisões continentais na América do Sul. De maneira geral, construiu uma trajetória com poucas partidas marcadas por grandes controvérsias de arbitragem.

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