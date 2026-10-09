Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Opnião: Fluminense mostra equilíbrio e dá sinais de que está pronto para ser campeão

Tricolor foi seguro defensivamente, controlou a partida contra o Coritiba e mostrou repertório ofensivo às vésperas da semifinal contra o Palmeiras

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 05:00
Favorite o Lance! no Google

O Fluminense voltou da Data Fifa com uma atuação que condiz com o tempo que Marcão teve para treinar a equipe. A goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba mostrou um time equilibrado entre defesa e ataque, capaz de controlar a partida sem abrir mão de agredir o adversário. A poucos dias do Fla-Flu e da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, o Tricolor deu sinais de que chega preparado para a fase mais importante da temporada e com chances de levantar uma taça.

O time teve a bola, ocupou o campo ofensivo e conseguiu movimentar seus jogadores para abrir espaços na bem montada defesa de Fernando Seabra. Savarino, inicialmente escalado pela esquerda, apareceu também por dentro e pela direita, dando dinamismo ao ataque e confundindo a marcação paranaense. Hulk, como de praxe, saiu da referência em alguns momentos e abriu espaço para os outros jogadores, apesar de atuação pouco inspirada. O resultado foi um ataque menos previsível e com jogadores chegando de diferentes zonas do campo.

continua após a publicidade

➡️Com 'hat-trick' de Savarino, Fluminense vence o Coritiba e volta ao G-4

Os três gols de Savarino são o exemplo mais evidente de que o ataque funcionou, mas a produção ofensiva não passou só pelo venezuelano. O Fluminense criou oportunidades com Hulk, Serna, Ganso e jogadores que entraram durante a segunda etapa. Mesmo depois de construir vantagem confortável, continuou atacando e chegou ao quarto gol nos acréscimos, com bela jogada de Wesley Natã e conclusão de Lucho.

Defensivamente, a equipe também respondeu. O Coritiba acertou o travessão em uma cobrança de falta despretensiosa no primeiro tempo e desperdiçou uma oportunidade no início da etapa final, mas passou a maior parte da partida distante da área de Fábio. O Fluminense conseguiu recuperar a bola rapidamente em diferentes momentos e não precisou se desorganizar para buscar o resultado.

continua após a publicidade

Elenco dá resposta

A atuação também reforçou a profundidade do elenco tricolor. Marcão não contou com Renê, Nonato e Canobbio, além de Soteldo, preservado por controle de carga, e ainda assim encontrou boas respostas nas mudanças. Arana, Hércules, Serna e Savarino entraram no time sem queda de rendimento coletivo. O venezuelano, que não vinha sendo aproveitado, foi o nome do jogo com três gols.

➡️Fluminense: Marcão projeta jogos contra Flamengo e Palmeiras

Dois jogadores que saíram do banco de reservas ainda foram decisivos. Lucho fechou a goleada após boa jogada de Wesley Natã.

Fluminense chega mais preparado para os jogos grandes

O próximo nível de exigência será completamente diferente. Flamengo e Palmeiras apresentarão dificuldades que o Coritiba não conseguiu impor no Maracanã, mas a equipe já mostrou em 2026 que consegue competir contra os dois.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em agosto, o Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2, de virada, no Maracanã, em uma partida na qual reagiu duas vezes no placar e decidiu nos minutos finais. Hulk, Serna e Cano marcaram os gols tricolores.

Diante do Flamengo, na final do Carioca, segurou o 0 a 0 durante 90 minutos antes de perder o título nos pênaltis. No Brasileiro, foi competitivo na derrota por 2 a 1. A boa notícia é que o Tricolor chega bem mais preparado para o Fla-Flu de domingo, ainda que com a cabeça já na semifinal da Libertadores.

Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba
Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Marcão concede entrevista coletiva após vitória sobre o Coritiba por 4 x 0

Fluminense

Fluminense: Marcão projeta jogos contra Flamengo e Palmeiras

Há 4 horas
Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba

Fora de Campo

Torcida do Fluminense reage à atuação de Savarino: 'Meu Deus'

Há 5 horas
Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba

Fluminense

Com 'hat-trick' de Savarino, Fluminense vence o Coritiba e volta ao G-4

Há 5 horas
Savarino em Fluminense e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Veja gols em Fluminense x Coritiba: Savarino marca hat-trick e Acosta amplia

Há 6 horas
Mattheus Montenegro durante entrevista à Fluminense TV

Fluminense

Fluminense adere ao protesto já adotado pelo Flamengo contra o fim das Bets

Há 7 horas
Marcão definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco

Fluminense

Com mudanças, Fluminense está escalado para enfrentar o Coritiba

Há 8 horas
Mais LANCE!
Fluminense x Coritiba marca a estreia do novo gramado do Maracanã

VÍDEO: Fluminense fará estreia de novo gramado do Maracanã contra o Coritiba

Com Lucas Piton e Léo Jardim desolados, Lucho Acosta comemora o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

STJD arquiva investigação sobre Lucho Acosta, do Fluminense

Palmeiras e Fluminense durante partida neste ano de 2026 - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Fluminense x Palmeiras: Maracanã terá ingressos por R$ 320 para visitantes

Fernando Diniz à beira do campo em Corinthians x Internacional

Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Coritiba 1x1 Fluminense 2009

Fluminense defende tabu de 17 anos contra o Coritiba no Rio

Martinelli e Pedro Morisco se reencontram em Fluminense x Coritiba

Da Seleção ao Maracanã: Martinelli e Morisco se reencontram em Fluminense x Coritiba

Time do Fluminense comemora gol contra o Platense

Fluminense volta ao Maracanã após um mês e estreia novo gramado contra o Coritiba

Marcão em treino do Fluminense

Fluminense terá quatro mudanças para enfrentar o Coritiba; veja provável escalação

Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Coritiba

Fluminense x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Thiago Santos em ação pelo Coritiba

Fluminense reencontra Thiago Santos em duelo contra o Coritiba

Fluminense Once Caldas ingressos

Fluminense x Palmeiras pela semifinal da Libertadores tem 27 mil ingressos vendidos

Troféu do Brasileirão Série A

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Lavega e Josué, do Coritiba

Emprestados pelo Fluminense, Keno e Lavega desfalcam o Coritiba no Maracanã