O Fluminense voltou da Data Fifa com uma atuação que condiz com o tempo que Marcão teve para treinar a equipe. A goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba mostrou um time equilibrado entre defesa e ataque, capaz de controlar a partida sem abrir mão de agredir o adversário. A poucos dias do Fla-Flu e da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, o Tricolor deu sinais de que chega preparado para a fase mais importante da temporada e com chances de levantar uma taça.

O time teve a bola, ocupou o campo ofensivo e conseguiu movimentar seus jogadores para abrir espaços na bem montada defesa de Fernando Seabra. Savarino, inicialmente escalado pela esquerda, apareceu também por dentro e pela direita, dando dinamismo ao ataque e confundindo a marcação paranaense. Hulk, como de praxe, saiu da referência em alguns momentos e abriu espaço para os outros jogadores, apesar de atuação pouco inspirada. O resultado foi um ataque menos previsível e com jogadores chegando de diferentes zonas do campo.

continua após a publicidade

➡️Com 'hat-trick' de Savarino, Fluminense vence o Coritiba e volta ao G-4

Os três gols de Savarino são o exemplo mais evidente de que o ataque funcionou, mas a produção ofensiva não passou só pelo venezuelano. O Fluminense criou oportunidades com Hulk, Serna, Ganso e jogadores que entraram durante a segunda etapa. Mesmo depois de construir vantagem confortável, continuou atacando e chegou ao quarto gol nos acréscimos, com bela jogada de Wesley Natã e conclusão de Lucho.

Defensivamente, a equipe também respondeu. O Coritiba acertou o travessão em uma cobrança de falta despretensiosa no primeiro tempo e desperdiçou uma oportunidade no início da etapa final, mas passou a maior parte da partida distante da área de Fábio. O Fluminense conseguiu recuperar a bola rapidamente em diferentes momentos e não precisou se desorganizar para buscar o resultado.

continua após a publicidade

Elenco dá resposta

A atuação também reforçou a profundidade do elenco tricolor. Marcão não contou com Renê, Nonato e Canobbio, além de Soteldo, preservado por controle de carga, e ainda assim encontrou boas respostas nas mudanças. Arana, Hércules, Serna e Savarino entraram no time sem queda de rendimento coletivo. O venezuelano, que não vinha sendo aproveitado, foi o nome do jogo com três gols.

➡️Fluminense: Marcão projeta jogos contra Flamengo e Palmeiras

Dois jogadores que saíram do banco de reservas ainda foram decisivos. Lucho fechou a goleada após boa jogada de Wesley Natã.

Fluminense chega mais preparado para os jogos grandes

O próximo nível de exigência será completamente diferente. Flamengo e Palmeiras apresentarão dificuldades que o Coritiba não conseguiu impor no Maracanã, mas a equipe já mostrou em 2026 que consegue competir contra os dois.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em agosto, o Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2, de virada, no Maracanã, em uma partida na qual reagiu duas vezes no placar e decidiu nos minutos finais. Hulk, Serna e Cano marcaram os gols tricolores.



Diante do Flamengo, na final do Carioca, segurou o 0 a 0 durante 90 minutos antes de perder o título nos pênaltis. No Brasileiro, foi competitivo na derrota por 2 a 1. A boa notícia é que o Tricolor chega bem mais preparado para o Fla-Flu de domingo, ainda que com a cabeça já na semifinal da Libertadores.