Fluminense: Marcão projeta jogos contra Flamengo e Palmeiras

O Fluminense terá uma semana de fogo pela frente: no domingo (11) tem um clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e, na quarta (14), recebe o Palmeiras pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Ambos os jogos serão disputados no Maracanã.

Após a vitória maiúscula sobre o Coritiba por 4 x 0, com show de Savarino, o técnico tricolor projetou a semana de decisões e garantiu foco máximo em ambos os jogos.

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— Se tratando de um clássico, com muita responsabilidade pelo tamanho do jogo, a gente vai colocar a melhor equipe possível para fazer um grande jogo, buscar a vitória e somar pontos. Não dá para a gente desvincular o jogo de domingo (Flamengo) com o jogo de quarta (Palmeiras). Sobre o Palmeiras, vamos tentar conquistar uma vitória em casa, para levar a vantagem para São Paulo e assegurar a classificação.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 51 pontos e pulou para a terceira posição na tabela do Brasileirão, aproveitando o empate do Athletico Paranaense. O Coxa, por sua vez, estaciona na 9° posição com 38 pontos.

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